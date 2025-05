El vocero de la Diócesis de Aguascalientes, el Pbro. Rogelio Pedroza González, se posicionó respecto a la iniciativa presentada por la diputada del Partido Verde (PVEM), Genny López, en el Congreso del Estado, que busca prohibir la venta de alcohol a menores de 21 años.

Según el religioso, es un tema que debe analizarse puntualmente, sin embargo, apuntó que no puede dejarse de lado la educación de cada individuo, pues más allá de la edad, este factor es el que determina la responsabilidad con la que se consumen bebidas alcohólicas.

“Creo que es una iniciativa que puede valer la pena, pero hay que hacerla verdaderamente estudiando el caso, que es lo que se va a ganar y realmente cómo se va a educar más que nada, no solamente porque cuando se prohíbe solamente sin educación, sin formación, pues no se no se avanza tanto” opinó.