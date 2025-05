Después de meses de espera, Karate Kid: Legends aterriza este jueves en todas las salas de cine en México. La nueva entrega de la emblemática saga ochentera trae consigo una historia renovada y un dúo que emociona a los fans: Jackie Chan y Ralph Macchio comparten pantalla por primera vez.

Esta vez, el filme va más allá del karate y el kung fu, al incorporar un deporte de combate poco convencional —considerado por algunos como arte marcial—, además de una historia de amor, nuevos rostros y varias sorpresas. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar de la función, sin spoilers.

Durante la alfombra roja de Karate Kid, realizada el miércoles por la tarde en el Centro Comercial Mítikah (Ciudad de México) y en donde Newsweek en Español estuvo presente, Ralph Macchio —quien vuelve a encarnar al legendario Daniel LaRusso— compartió que el rodaje de esta cinta comenzó justo un día después de finalizar la serie Cobra Kai. De hecho, la trama se sitúa tres años después del desenlace de la sexta temporada.

“He estado en Karate Kid desde 1984 y déjenme decirles que esta es la audiencia más grande que he tenido. Esto es increíble (…) He escuchado a México animarnos desde el otro lado de la frontera por más de 40 años”, expresó el actor de 63 años ante una multitud emocionada que coreaba: ‘¡LaRusso!’.

En el evento también estuvieron dos rostros importantes de la película: Joshua Jackson, quien interpreta a Victor, y Ben Wang, quien bajo el nombre de Li Fong representa al nuevo karate kid, como en su momento lo fue Ralph Macchio y Jaden Smith para el largometraje The Karate Kid (2010).

“KARATE KID: LEGENDS”: LA BANDA SONORA, TRAMA Y UN PERSONAJE QUERIDO POR LOS FANÁTICOS

Respecto a su participación en pantalla grande con Jackie Chan, Macchio comentó: “Me emocionaba trabajar con él, no sabía qué esperar. Tiene 71 años, pero es el alma más joven; ama estar un set de película”. En tanto, Wang dijo estar emocionado por haber trabajado con actores experimentados y que, pese a sufrir un accidente en el rodaje, no tuvo mayores implicaciones.

“Me corté la punta de mi dedo meñique, fue doloroso”, sostuvo.

La historia de Karate Kid: Legends sigue a Li Fong, un joven prodigio del kung fu que se muda de China a Nueva York con su madre tras una tragedia familiar. Mientras lucha por adaptarse a su nueva vida y evitar conflictos, Li se ve involucrado en una competencia de karate para ayudar a un amigo, del que a su vez fue su entrenador para una pelea de box. En esta nueva entrega, el protagonista no solo se alista para su propio combate, sino que también funge por unos días como coach de un hombre adulto.

Además, el filme cuenta con una extraordinaria banda sonora compuesta por música de Dominic Lewis, un compositor y cantante británico que ha participado con sus trabajo en materiales como The Man in the High Castle, DuckTales, Peter Rabbit, Monsters at Work , Bullet Train y The Fall Guy.

Dirigida por Jonathan Entwistle y escrita por Rob Lieber, Karate Kid: Legends ofrece una emocionante continuación que honra el legado de la franquicia mientras introduce nuevos elementos y personajes. Aunado a lo anterior, durante la película aparece una figura valiosa y querida por muchos fanáticos que forma parte del universo de Cobra Kai y de Karate Kid de 1980, ¿de quién podrá tratarse? Las pistas son: un karateca de cabello rubio, carisma y sarcasmo, conocido por su actitud “badass”. N

