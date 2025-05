Al tratarse de un género reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y un puente compartido entre Cuba y México, el bolero conserva un lugar destacado en la cultura e identidad hispana como género y baile cargado de romanticismo. Este rasgo, de acuerdo con la cantante Susana Zabaleta, es quizás el más rico y vigente de todos.

“Yo creo que el bolero tiene que ver con el amor, tiene que ver con el recuerdo, con tantas ganas de tantas personas de encontrar las palabras perfectas para decirle a alguien que lo ama”, reflexiona la artista. “Y es difícil encontrar la exacta y la precisa palabra para poder describir un sentimiento tan puro como es el amor y creo que el bolero y muchos compositores lo logran a través de ese género”.

En agosto de 2024 Susana Zabaleta fue distinguida con el prestigioso Premio Mundial del Bolero debido a su incansable labor en la difusión del género. Y aunque este es un género aún vigente, llama la atención su persistencia futura en una escena musical cada vez más influenciada por las tendencias, las redes sociales y la tecnología.

En ese sentido, la artista contempla el futuro del género, tanto para el público como para los intérpretes y compositores: “Yo creo que el bolero va a ser como la música clásica. Va a ser como de esas piezas que solo a ciertas personas le van a gustar, solo ciertas personas se van a atrever a decir: de esta forma te amo”.

Entrevistada por Newsweek en Español, Susana Zabaleta añade al respecto: “Nos hemos envuelto en un rollo muy egocéntrico de ‘si yo estoy bien no necesito a nadie’; de ‘estoy superbién porque la soledad es lo mejor que puede pasar’, y yo no creo”.

UNA NOCHE DE DIEZ CON SUSANA ZABALETA

Con letras románticas, melodías suaves y ritmos lentos, el bolero iluminará la noche del 19 de junio en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México, de la mano de Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena, dos consagrados de la interpretación que unirán sus voces en 10, la gira perfecta, un espectáculo que promete encender la pasión y la nostalgia.

Cada vez más cerca de esta inolvidable velada, Susana Zabaleta, originaria de Coahuila y conocida por su carrera multifacética y distinguida, detalla lo emocionada que se encuentra por este nuevo proyecto junto a Rodrigo de la Cadena, conocido como “el último bohemio”.

“Teníamos muchas ganas de hacer algo juntos”, revela la cantante. “Siempre había sido como mucho conflicto, por su agenda y la mía. Él trabaja muchísimo, yo también, pero además yo hago teatro y nunca nos habíamos podido juntar. Y yo creo que no existe un hombre en todo México que sepa más de boleros porque el maestro Manzanero ya se fue, entonces no creo que exista un hombre que sepa tanto de boleros como Rodrigo”.

Este espectáculo se plantea como un viaje sonoro a través de los boleros continentales más emblemáticos junto a clásicos eternos de la música romántica y la ejemplar interpretación de Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena, quienes con su talento, cohesión y química escénica prometen evocar historias de amor, desamor y recuerdos que han marcado a generaciones enteras.

Sobre su dinámica con De la Cadena, Zabaleta detalla que “por supuesto que hay bromas”. De hecho, “el espectáculo se llama 10, la gira perfecta porque yo estoy flaquita, él está un poquito gordito, y me acordé de 10, la mujer perfecta. Entonces, es un poco una alusión a la época de esa película que fue muy famosa y que también fue muy chistosa”.

“PREFIERO COMPARTIR LA VIDA CON ALGUIEN MÁS”

Al explicar la esencia del amor en el bolero, Susana Zabaleta rescata la historia de una de las alpinistas que ha escalado el Monte Everest y resaltar la importancia de la compañía y las relaciones sociales. “Como aquella que escaló el Everest que dijo: ya lo hice, ya llegué, ya sufrí, ya trabajé, ya estoy arriba, pero si no tengo a nadie con quien compartirlo ¿de qué sirve?’. Así es la vida, si no tienes a alguien con quien compartirla no te sirve de nada. Yo sí prefiero compartir la vida con alguien más”.

Respecto al arte, la vida de la cantante ha estado marcada por una gran versatilidad, talento y compromiso. Su arte es un laberinto de contrastes, su interpretación destaca en la escena mexicana por su intensidad y pasión, lo que le ha permitido apropiarse de los géneros más disímbolos de las artes escénicas para convertirlos en una identidad propia.

“Yo creo que a lo largo del tiempo he cantado de todo: ópera, rock, español, boleros, zarzuela. He cantado un poquito de todo. Yo creo que un cantante no se debe de quedar parado en un solo género, yo creo que sí tiene que buscar, y mi manera de buscar ha sido muy rica. Yo agradezco muchísimo al público que me sigue. Porque sea cualquier locura que se me ocurra ahí están, y eso se los agradezco infinitamente”.

Sobre su nuevo disco, Pecado mortal, Zabaleta resalta su regocijo porque al fin ve la luz después de varios años en espera. “Yo creo que es un material muy rico. Hay algunas canciones inéditas escritas para mí y otras canciones de la historia del bolero y estoy muy contenta, muy feliz de volver a hacer sentir cosas, porque eso es lo que quiere hacer una cantante, quiere que la gente sienta y vuelva a percibir los sentimientos que a lo mejor parece que están olvidados, pero que ahí están guardados”.

COMPROMISO Y SOLIDARIDAD SOCIAL Y CULTURAL

Además de la versatilidad en escena, su carrera destaca por su compromiso y solidaridad social y cultural. Aparte de ser una defensora del arte de tiempo completo, Zabaleta tiene responsabilidad con las causas sociales y ha participado en movimientos por la defensa de la mujer, la lucha contra el cáncer, el apoyo a la cultura musical en comunidades oaxaqueñas y el derecho a la diversidad sexual. Al ser mexicana, destaca su reflexión sobre el poder del arte frente a las causas sociales.

“Yo creo que tiene todo el poder, el arte es lo que lleva a que el alma entienda dónde está puesta”, reflexiona. “El arte es lo que te hace sentir, es la historia de un pueblo. El arte es lo único intangible, pero nos hace sentir y movernos a través de nuestras propias creencias y de nuestro propio cuerpo, de nuestros propios sentimientos”.

Junto a Rodrigo de la Cadena, Susana Zabaleta reafirmará su excelencia como intérprete y espera crear un gran concierto, en donde la elegancia, la melancolía y la pasión sean las protagonistas.

“Rodrigo y yo hemos estado estudiando mucho para que esto sea el concierto. De esos que dices: ‘volvería a venir, volvería a escuchar este concierto en vivo’. Y es que el en vivo y la orquesta que tenemos es una joya, y el sonido que provoca el en vivo no hay manera de igualarlo, no se puede igualar en un disco o en Spotify”, concluye. N

