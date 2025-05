La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, informó que se evaluará el hecho de que se vuelva a invitar a aquellos artistas que, en su presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, intentaron interpretar música que hace apología a la violencia, pese a que se les advirtió sobre la prohibición existente al respecto.

Si bien se dijo agradecida con la mayoría de los artistas, quienes incluso compartieron un listado de sus canciones previo a sus presentaciones, reiteró su postura en contra de este género musical, pues asegura, se busca fomentar la paz, seguridad, la cultura del respeto y un ambiente familiar durante la verbena.

“Estaremos observando a estos artistas que intentaron, porque les apagaron el sonido, cantar estas canciones. Vamos a hacer una evaluación para ver si los volvemos a invitar o no a Aguascalientes, pues el tema está bien estipulado y se votó por él en el Congreso del Estado” declaró.

Por su parte, el secretario de comunicación y vocería, Enrique de la Torre, descartó que el Gobierno del Estado vaya a buscar que se sancione a estos artistas, pues considera, pese a aquello que hayan declarado en el calor del momento, se mantuvieron en el marco de la ley.

“Fueron respetuosos; al menos de nuestra parte no se pedirá (una sanción), en todo caso sería la fiscalía la encargada de hacer una evaluación. Yo personalmente pedí los vídeos y me parece que fueron respetuosos, independientemente de lo que pudieron haber dicho al calor del concierto, me parece que se han mantenido a la altura” puntualizó.