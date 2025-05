Expuso que en referencia al citado estudio de México Evalúa durante 2023, Baja California registró más de 121,000 delitos, colocando a nuestra entidad como la segunda con mayor incidencia delictiva del país. Señaló que esta cifra no solo refleja una tendencia ascendente, sino que evidencia la falta de resultados contundentes en la contención del crimen, particularmente en delitos patrimoniales, violencia familiar y homicidios dolosos.

Es inaceptable que sigamos siendo una de las entidades con mayor número de homicidios, con tasas que triplican la media nacional. Aún más preocupante es la persistente cifra negra, que aunque ha bajado, sigue implicando que casi 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Esta realidad refleja la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de seguridad y justicia, y nos interpela directamente a todos los actores públicos y sociales para corregir el rumbo.”

Como Comité Ciudadano, alzamos la voz especialmente por las víctimas, pues solo el 1.9% ha recibido algún tipo de reparación del daño. Esto no solo representa una falla estructural del sistema de justicia, sino una revictimización institucional inaceptable. No puede hablarse de justicia si quienes sufren un delito no son atendidos, protegidos ni resarcidos.