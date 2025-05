El presidente Donald Trump defendió este lunes una imagen generada por inteligencia artificial (IA) en la que aparece vestido como el Papa, y que fue compartida la semana pasada en su red Truth Social. La imagen, que muestra a Trump con sotana blanca, mitra y un gran crucifijo dorado, fue posteriormente republicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X (antes Twitter).

El gesto ha sido ampliamente criticado por líderes religiosos y sectores políticos, ya que coincidió con los Novemdiales, los nueve días oficiales de luto que observa la Iglesia Católica tras el fallecimiento del Papa Francisco, ocurrido el lunes de Pascua a los 88 años.

La imagen viral aparece en un momento especialmente delicado: la Iglesia Católica se encuentra en pleno proceso de duelo por la muerte de Francisco, cuyo funeral tuvo lugar el pasado 26 de abril en la Plaza de San Pedro y contó con la asistencia de jefes de Estado —incluido Trump—, líderes religiosos y miles de fieles. El Papa fue sepultado en la basílica de Santa María la Mayor, en Roma.

La controversia se intensificó pocos días después de que Trump, quien no es católico, bromeó con querer ser Papa durante un encuentro con periodistas, diciendo: “Sería mi elección número uno”. Además, reiteró su intención de hacer a Estados Unidos “más religioso”.

Consultado por un periodista de Fox News sobre el descontento expresado por católicos tras la publicación, Trump respondió desde el Despacho Oval:

“¿Dices que los católicos no pueden aceptar una broma? No te refieres a los católicos, te refieres a los medios falsos. A los católicos les encantó. Yo no tuve nada que ver. Tal vez fue IA”.

FOX NEWS: Some Catholics were not so happy about the image of you looking like the Pope

TRUMP: You mean they can’t take a joke? You don’t mean the Catholics, you mean the fake news media. The Catholics loved it. I had nothing to do with it. Maybe it was AI. pic.twitter.com/6dvyhGTLHQ

— Aaron Rupar (@atrupar) May 5, 2025