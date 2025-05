La internación domiciliaria “no era una opción válida para Diego Armando Maradona debido a que la leyenda del futbol tenía conductas autolesivas”, afirmó este martes el director de la clínica que operó al exastro poco antes de su muerte, Pablo Dimitroff.

El director de la Clínica Olivos hizo la declaración durante un juicio por la muerte del jugador conocido como el “Diez” —por haber usado generalmente el número 10 en su camiseta—, fallecido a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

El centro médico le realizó al exfutbolista una operación neurológica exitosa dos semanas antes de que sufriera un edema pulmonar cuando recibió atención médica en casa y que acabó con su vida, según la autopsia.

Ante los jueces, Dimitroff afirmó que la propuesta de la institución era derivar a Maradona a un centro “donde se iban a encargar tanto de su rehabilitación motriz, como también de sacarlo del consumo regular de tóxicos”, aunque no detalló a qué sustancias se refería.

Y agregó que dos días después de la cirugía, Maradona tuvo “un evento de excitación psicomotriz y síndrome de abstinencia” en la clínica y manifestaba “de forma vehemente” que quería irse a su hogar. Por esto, según él, “la opción de que el paciente se fuera a su casa no era válida en ningún momento”, ya que tenía “conductas autolesivas”.

“No comía como corresponde, tomaba cosas que no le hacían bien, no cumplía con la toma de medicación, no se levantaba de la cama, estaba despierto de noche y dormía de día. Nos parecía que el domicilio no era el lugar adecuado para la continuidad del tratamiento”, pormenorizó Dimitroff.