En medio de crecientes tensiones diplomáticas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que no desea “desencuentros” con el presidente Donald Trump, luego de que el líder republicano afirmara que la mandataria mexicana “teme tanto a los cárteles que no puede pensar con claridad”.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reveló que ha mantenido más de cinco llamadas telefónicas con Trump en los primeros tres meses de su administración y aseguró que existe una comunicación fluida, aunque no exenta de desacuerdos.

Las declaraciones de Trump surgieron a bordo del avión presidencial, donde fue cuestionado sobre una publicación del Wall Street Journal que reveló que ofreció enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los cárteles del narcotráfico. El exmandatario confirmó la versión y justificó su propuesta argumentando que los grupos criminales “están tratando de destruir a Estados Unidos”.

Durante un evento público en el Estado de México, la mandataria mexicana confirmó que Trump le hizo la propuesta en una de sus conversaciones, aunque —según ella— no con la crudeza descrita en medios estadounidenses.

Mexican President Sheinbaum confirms that Trump has phoned her to secretly pressure her to allow US troops to enter the country.

The president said no to Trump and told him “Mexico’s sovereignty is inviolable and it’s not for sale.”…”We will never accept a US military… pic.twitter.com/7sBULXsDB0

