El 1 de abril de 2025, la lista de receptores en espera de un trasplante era de 18,908. Una fila de 18,908 personas, en la que cada una ocupe un metro, alcanzaría una longitud de 18.91 kilómetros. Esta distancia supera en casi dos kilómetros el trayecto a pie del Zócalo de la Ciudad de México al Estadio Azteca. También, es el equivalente a la ruta, ida y vuelta, entre el Campus Monterrey del Tec de Monterrey y la zona conocida como Centrito Valle, en San Pedro Garza García, N.L.

Según el Centro Nacional de Trasplantes, al 1 de abril se habían realizado 1,561 trasplantes en México. En 2024, la cifra alcanzó 6,331, un promedio de 17.3 por día. Se trata de una cifra que, aunque significativa, resulta insuficiente frente a la creciente demanda.

En entrevista, el doctor César Eliud Escareño Pérez, director de Trasplantes en TecSalud, destacó la importancia de aumentar la cifra de donadores. También, indicó que estas cifras son el reflejo de la calidad del sistema de salud en el país.

“La tasa de donación va muy de la mano de la calidad del servicio de salud que se tiene en un país. Sí me gustaría que nuestros líderes tomaran la métrica de tasa de donación como un área de oportunidad; de un espejo de cómo está el sistema de salud. Cuando me muestran la tasa de donación de un país, puedo decir si es un país con una calidad médica o le falta mucho. Aquí nos falta subir el nivel de la atención médica en calidad y calidez hacia los mexicanos”, sintetizó el especialista.

CULTURA DE DONACIÓN

Uno de los principales obstáculos para aumentar el número de trasplantes es la falta de una cultura sólida de donación. Factores como desinformación, mitos y creencias erróneas contribuyen a la reticencia de muchas personas a convertirse en donantes. Además, la ausencia de conversaciones abiertas sobre el tema en el ámbito familiar dificulta la toma de decisiones oportunas en momentos críticos.

Sobre el tema, Alejandro Gil Luna, director general de Hospitales TecSalud, reconoció que incrementar el número de donadores es un trabajo de largo plazo.

“El tema de cultura no se hace de la noche a la mañana, sabemos que lleva tiempo: también es necesario trabajar con el gremio médico y con los potenciales referidores. Tenemos que colaborar con instituciones públicas y privadas, con otros estados, con otros hospitales y con otros médicos. Al final del día, nuestra mayor preocupación es que debemos generar volumen para que este incremento pueda fortalecerse más en la práctica médica”, opinó.

En este sentido, Escareño Pérez enumeró algunas acciones necesarias para incrementar el número de donadores en el país.

“Debemos estar conscientes de que la calidad y calidez en nuestra práctica médica aumenta la donación y trasplantes. Debemos de poner atención en la tasa de donación. Se deben promover más recursos para medir y hacer más trasplantes, que no se deje el tema de trasplantes hasta el final. Una mayor cantidad de trasplantes no solo hace una mejor sociedad, sino que también mejora la calidad de la salud. Entre más trasplantes tengamos en el país, vamos a ser una mejor sociedad”, expresó.

Por su parte, Gil Luna destacó la importancia de contar con indicadores de tasa de sobrevida. “En TecSalud estamos trabajando en un proyecto de transparencia de indicadores y ya tenemos un primer set de indicadores que están publicados y validados. Pero estamos ampliando, y en un futuro próximo, empezaremos a publicar indicadores de trasplantes para que las personas vean cómo le va a los pacientes. No es nada más hacer muchos trasplantes, sino ver cuál es el resultado clínico uno, dos y tres años después”, afirmó.

EXPERIENCIA E INNOVACIÓN EN TRASPLANTES EN MÉXICO

TecSalud cuenta con una línea de servicio para trasplantes. Gil Luna explicó que se trata de un concepto estadounidense con el que la estructura organizacional corre transversalmente. Con ello, una persona se encarga de ver toda la parte de protocolos, atención y requerimientos antes, durante y después de la intervención. Además, coordina las diferentes instancias que se requieren para convocar a un comité de trasplantes, para los temas regulatorios que se tienen que cumplir y reportar.

“Es una persona especialmente abocada en los temas de calidad, seguridad, volumen y flujo de pacientes para tratar de ver cómo podemos cuidar todo lo que sucede dentro”, añadió.

El programa de trasplantes de TecSalud es de los pocos que ha realizado exitosamente un trasplante bipulmonar. También, ha realizado trasplantes de hígado con donadores vivos. Este procedimiento implica extraer parte del hígado del donador y trasplantarlo al receptor.

Además, se ha especializado en brindar atención de calidad, lo que le ha permitido sumar decenas de historias de éxito. Escareño Pérez recordó algunas:

“Aquí, en el estado de Nuevo León, se llevó a cabo la donación de un paciente pediátrico de alrededor de tres años, y estos órganos se usaron en otros niños (pacientes pediátricos de alrededor de la misma edad). Como trasplantólogo y como padre, sé que es una decisión difícil, pero el hacerlo, te habla de una madurez increíble.

“Y la otra, es que he vivido la gratitud de varios núcleos familiares en donde no se cansan de regresarle la vida a un ser querido, porque es posible donar tanto en vida como después de la muerte. Tuve un paciente que empezó con insuficiencia renal desde chiquita y le donó un hermano. Luego le donó una hermana. Y hace no mucho, con la donación de un hijo. Yo creo que son las enseñanzas de vida más contundentes que he tenido en mi práctica médica”, concluyó. N