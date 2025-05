El fenómeno del reguetón y trap latino, Bad Bunny, confirmó este lunes el lanzamiento oficial de su gira mundial 2025-2026 titulada “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, con un total de 24 fechas en América Latina, Oceanía, Asia y Europa, aunque, por ahora, sin conciertos confirmados en Estados Unidos.

El anuncio llega meses después de que el artista puertorriqueño sorprendiera a sus fans con una residencia histórica en el Coliseo de Puerto Rico, donde agotó 400,000 boletos en apenas cuatro horas para los 30 shows de “No Me Quiero Ir de Aquí”, a realizarse a partir del 11 de julio de 2025.

La gira internacional será la primera de Bad Bunny desde “World’s Hottest Tour” y servirá como presentación en vivo de su álbum más reciente, “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”, del cual se desprende el nombre del tour, inspirado en una de sus frases virales.

Bad Bunny llevará su espectáculo a múltiples capitales y estadios icónicos del mundo. A continuación, el calendario completo confirmado hasta ahora:

30 y 31 may 2026: Madrid, España

26 may 2026: Lisboa, Portugal

22 may 2026: Barcelona, España

Las fechas de preventas y ventas generales de entradas varían según el país:

Colombia y Perú: Entradas a la venta el 8 de mayo a las 10:00 a.m. (hora local).

🚨 ANUNCIO OFICIAL 🚨

BAD BUNNY 🐰 DtMF World Tour

🗓️ 10 y 11 de Diciembre del 2025 🗓️

🏟️ Estadio GNP Seguros 🏟️

📍 CDMX📍 🇲🇽 México 🇲🇽

💳 Fechas de Preventas 💳

Venta Beyond: 8 de Mayo 9:00 AM

Preventa Priority: 9 de Mayo 9:00 AM

Preventa Banamex: 12 de Mayo 2:00 PM

Venta… pic.twitter.com/aqL5QuZYnZ

— Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) May 5, 2025