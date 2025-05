Pocas decisiones tienen más peso que elegir un hospital para un ser querido o para uno mismo. A menudo, esta decisión se toma mientras uno se siente mal o bajo el estrés de un diagnóstico, lo que lo hace más complicado. Por eso, disponer de información sobre dónde se puede encontrar atención médica de clase mundial puede marcar la diferencia a la hora de garantizar los mejores resultados posibles.

De acuerdo con el portal estadístico en línea Statista, se prevé que el número de hospitales a nivel mundial alcance los 215,977 en 2026. Ante la abrumadora cantidad de clínicas disponibles, la mayoría de las fuentes existentes no ofrecen una visión general completa de todas las opciones. Para cerrar la brecha y ayudar a los futuros pacientes a encontrar la mejor atención posible, Newsweek y Statista se enorgullecen de presentar los mejores hospitales del mundo en 2025, donde se muestran los más sobresalientes a nivel mundial clasificados por país para ofrecer opciones que se adapten a las necesidades de cada paciente.

La clasificación se basa en un amplio proceso de evaluación, que incluye una encuesta en línea a miles de expertos médicos (doctores, gestores de hospitales y profesionales sanitarios), datos sobre la experiencia de los pacientes, métricas de calidad hospitalaria y una encuesta de implementación de PROM. Los resultados reportados por el paciente (PROM, por sus siglas en inglés) se definen como cuestionarios estandarizados y validados que los pacientes completan para evaluar su percepción sobre su bienestar funcional y calidad de vida.

Este año se han clasificado más de 2,400 hospitales, pero la lista también destaca los 250 mejores de todo el mundo. Entre ellos destacan Mayo Clinic-Rochester, Cleveland Clinic, Toronto General-University Health Network, The Johns Hopkins Hospital y Karolinska Universitetssjukhuset. Contar con información confiable y accesible es fundamental al momento de elegir un hospital para recibir tratamiento. Esperamos que esta lista sea un recurso fiable para pacientes, familiares y responsables sanitarios que buscan información sobre las mejores instituciones médicas del planeta. (Alexis Kayser, editora en atención sanitaria).

METODOLOGÍA

En la clasificación de los mejores hospitales del mundo en 2025 se enlistan los mejores hospitales de 30 países: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Noruega, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Los países se seleccionaron en función de múltiples factores de comparabilidad, como la calidad de vida, la esperanza de vida, el tamaño de la población, el número de hospitales y la disponibilidad de datos.

Por tercera vez, se encuestó a los hospitales sobre su estado de implementación de las PROM. Las medidas de resultados informados por pacientes (PROM) se definen como cuestionarios estandarizados y validados que los pacientes completan para evaluar su percepción sobre su bienestar funcional y calidad de vida. Con la orientación del consejo mundial de expertos médicos, Newsweek y Statista han actualizado la encuesta sobre la implementación de las PROM para el ciclo clasificatorio de 2025. La encuesta se envió a los hospitales durante el otoño e invierno de 2024. Además, fue posible participar a través de newsweek.com y r.statista.com. Igualmente, la junta de expertos médicos respalda el desarrollo continuo de la metodología general. Las listas se basan en cuatro fuentes de datos:

Encuesta en línea. Newsweek y Statista invitaron a decenas de miles de expertos médicos (médicos, directores de hospitales y profesionales sanitarios) de 30 países a participar en una encuesta en línea. Se pidió a los participantes que recomendaran hospitales de su propio país y de otros países. No se permitieron recomendaciones sobre su propio empleador u hospital. Satisfacción de los pacientes. Los resultados de las encuestas sobre la experiencia de los pacientes se incorporaron al modelo de puntuación. Para analizar la experiencia de los pacientes se utilizaron datos de dominio público procedentes de encuestas realizadas a pacientes. Normalmente las encuestas que se le realizan a los pacientes después de su hospitalización se llevan a cabo por parte de las compañías de seguros. Entre los temas de las encuestas se incluyen tanto la satisfacción con la atención médica como la satisfacción general y la recomendación del hospital. Métricas de calidad hospitalaria. Se recopilaron métricas de calidad de diversas fuentes públicas para la mayoría de los países. Los parámetros de calidad difieren de un país a otro. Algunos ejemplos de la información que se incorporó incluyen las métricas sobre la calidad de la atención para tratamientos específicos, las medidas de higiene y el número de pacientes por médico o enfermera. Encuesta sobre la implementación de las PROM. Por tercera ocasión, la puntuación de implementación de PROM se ha incorporado al modelo de puntuación del proyecto de World’s Best Hospitals (Mejores Hospitales del Mundo). En el otoño y el invierno de 2024, Newsweek y Statista se pusieron en contacto con los hospitales y realizaron una encuesta sobre la implementación y el uso de las PROM.

Desde 2024, Statista colabora con el Consorcio Internacional para la Medición de Resultados en Salud (ICHOM, www.ichom.org) como socio de conocimiento. ICHOM es la organización sin fines de lucro líder en el mundo, dedicada al desarrollo de medidas estandarizadas de resultados importantes para los pacientes (incluidas las PROM) como base para impulsar la atención médica fundamentada en el valor. ICHOM está contribuyendo al desarrollo futuro de la encuesta de implementación de PROM, de manera que pueda impulsar no solo la medición, sino también el uso de los datos de las PROM (y otros resultados importantes para el paciente) para avanzar en la atención sanitaria basada en el valor.

Se calcularon y ponderaron las puntuaciones de cada hospital en cada una de las siguientes categorías: recomendaciones entre pares (35 por ciento nacionales, 5 por ciento internacionales), experiencia del paciente (17.5 por ciento), métricas de calidad hospitalaria (37.5 por ciento) e implementación de PROM (5 por ciento).

Cada hospital de cada país recibe una puntuación. Las puntuaciones son comparables únicamente entre hospitales de un mismo país, ya que en cada uno se analizaron distintas fuentes relacionadas con la experiencia del paciente y los indicadores clave de desempeño médico. Dado que no se pueden armonizar estos datos, las puntuaciones no son comparables entre países. Por ejemplo, una puntuación de 90 en el país A no implica necesariamente que un hospital sea superior a otro con una puntuación de 87 en el país B.

El número de hospitales premiados en cada país varía según la cantidad total de hospitales y la disponibilidad de datos en cada país. Estados Unidos fue el país con más hospitales galardonados, con 420, mientras que Israel y Singapur estuvieron representados con diez hospitales cada uno. En total se clasificaron 2,445 hospitales para esta séptima edición.

Los mejores hospitales del mundo fueron seleccionados según el número de recomendaciones internacionales obtenidas en la encuesta y su posición en la clasificación nacional. La lista mundial no incluye hospitales especializados. Este año se ha añadido un nuevo componente al cálculo: la puntuación bibliométrica.

La clasificación incluye exclusivamente hospitales que son elegibles según el alcance definido en este documento. Contar con una mención en la clasificación representa un reconocimiento positivo, basado en las recomendaciones de los pares y en las fuentes de datos disponibles públicamente en ese momento. La clasificación es el resultado de un elaborado proceso que, debido al intervalo de recopilación y análisis de datos, es un reflejo del último año natural.

Además, los acontecimientos anteriores o posteriores al periodo 01/01/2024 – 31/12/2024 o relativos a personas individuales afiliadas/asociadas con las instalaciones no se incluyeron en las métricas. Por ello, los resultados de esta clasificación no deben utilizarse como la única fuente de información para futuras deliberaciones. La información proporcionada en esta clasificación debe considerarse junto con otra información disponible sobre los hospitales o, si es posible, complementarse con una visita a las instalaciones. No se discute la calidad de los hospitales que no fueron incluidos en esta lista.

La clasificación completa y la metodología están disponibles en este enlace.

LOS EXPERTOS

Dr. David W. Bates. Brigham and Women’s Hospital, Boston

El Dr. Bates fue jefe de la división de medicina interna general y atención primaria en el Brigham and Women’s Hospital. Es experto en la seguridad del paciente y en el uso de las tecnologías de la información para mejorar la atención médica. Además, es profesor de Medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y de Política y Gestión Sanitaria en Harvard T. H. Chan School of Public Health (Escuela de Salud Pública de Harvard). Dirige el Centro de Investigación y Práctica de la Seguridad del Paciente en Brigham and Women’s y codirige el Centro de Inteligencia Artificial y Bioinformática en Mass General Brigham. Anteriormente se desempeñó como líder externo del programa de investigación de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente de la OMS.

Dr. Jens Deerberg-Wittram. Charité Center for Patient-Centered Outcomes Research (Charité Centro para la Investigación de Resultados Centrados en el Paciente), Berlín

Jens Deerberg-Wittram es investigador principal en este centro. Fue presidente fundador del Consorcio Internacional para la Medición de los Resultados Sanitarios (ICHOM) y profesor en Harvard Business School (Escuela de Negocios de Harvard). Es experto, escritor y conferenciante habitual sobre atención sanitaria basada en el valor y gestión sanitaria. Ha trabajado como consejero delegado y director médico de grupos hospitalarios alemanes con y sin ánimo de lucro durante 15 años.

Dr. Gary S. Kaplan. Virginia Mason Franciscan Health (Centro de Salud Franciscano Virginia Mason), Seattle

Director General Emérito del Virginia Mason Health System (Sistema de Salud Virginia Mason) y de Virginia Mason Franciscan Health. Lleva mucho tiempo ejerciendo como internista y es experto en seguridad del paciente. También es presidente del Institute for Healthcare Improvement’s Lucian Leape Institute (Instituto Lucian Leape del Instituto para la Mejora de la Atención sanitaria), que se centra en la seguridad del paciente, miembro fundador de Health CEOs for Health Reform (Directores Ejecutivos de Salud para la Reforma del Sistema de Salud) y ha sido presidente del consejo de administración del IHI.

Prof. Gregory Katz. Université Paris Cité, Facultad de Medicina; PromTime, París

Es profesor en la universidad y ocupa la cátedra de Valor en Salud. También es presidente de PromTime, una empresa de ciencia de datos sanitarios especializada en PROM y atención sanitaria basada en el valor, encargada por las autoridades sanitarias francesas para incentivar a los profesionales en la atención de alto valor. Ha sido director de investigación e innovación en importantes grupos hospitalarios de Europa.

Dr. Christoph A. Meier. University of Geneva and University Hospital Zurich, Suiza

Miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y director del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario de Zúrich. Ejerce como médico internista y ha sido jefe de endocrinología del Hospital Universitario de Ginebra y director médico y director general adjunto del Hospital Universitario de Basilea, donde aplicó principios de atención sanitaria basada en el valor. También forma parte de consejos nacionales e internacionales relacionados con la medición de la calidad en la atención sanitaria.

Dr. Eyal Zimlichman. Sheba Medical Center (Centro Médico Sheba), en Ramat Gan, Israel

Director general adjunto, director de transformación y director de innovación del Centro Médico Sheba. Es médico internista y fundador y director de la Plataforma Global de Innovación ARC, que lidera los esfuerzos de transformación en la atención sanitaria. También es copresidente de la iniciativa global de grupo de expertos sobre el Futuro de la Salud, miembro fundador de la Academia Internacional de Calidad y Seguridad en Atención Médica y experto Internacional en la Sociedad Internacional de Calidad en Atención Médica.

LOS 10 MEJORES HOSPITALES DEL MUNDO

1. Mayo Clinic-Rochester (Clínica Mayo, Rochester)

Rochester, Minnesota, Estados Unidos.

2. Cleveland Clinic (Clínica Cleveland)

Cleveland, Estados Unidos.

3. Toronto General – University Health Network (Hospital General Toronto, Red Universitaria de Salud)

Toronto, Canadá.

4. The Johns Hopkins Hospital (Hospital Johns Hopkins)

Baltimore, Estados Unidos.

5. Karolinska Universitetssjukhuset (Hospital Universitario Karolinska)

Estocolmo, Suecia.

6. Massachusetts General Hospital (Hospital General de Massachusetts)

Boston, Estados Unidos.

7. Charité – Universitätsmedizin Berlin (Caridad, Medicina Universitaria de Berlín)

Berlín, Alemania.

8. Sheba Medical Center (Centro Médico Sheba)

Ramat Gan, Israel.

9. Singapore General Hospital (Hospital General de Singapur)

Singapur, Singapur.

10. Universitätsspital Zürich (Hospital Universitario de Zúrich)

Zúrich, Suiza. N

—∞—

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)