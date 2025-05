No te alarmes si tu boleto de avión a una prefectura del suroeste de Japón dice que vas rumbo a “Hello Kitty”: estás en el vuelo correcto. La prefectura de Oita, famosa por sus aguas termales en la isla de Kyushu, ha rebautizado temporalmente su aeropuerto como Oita Hello Kitty Airport en un intento por captar la atención de turistas y fanáticos del icónico personaje japonés.

UNA ESTRATEGIA MUY ‘KAWAII’

La medida forma parte de una campaña de seis meses que estará vigente hasta el 13 de octubre de 2025, y que busca ofrecer una alternativa a destinos saturados como Tokio y Kioto, en medio del auge turístico que vive Japón. Solo en el primer trimestre del año, el país registró un récord de 10,5 millones de visitantes internacionales.

“Esperamos motivar a más turistas, especialmente aquellos que normalmente eligen destinos de alta demanda como Tokio o Kioto, a que visiten Oita en su lugar“, declaró un portavoz del Buró de Turismo del Gobierno Prefectural de Oita a CNN.

EL UNIVERSO SANRIO EN UNA TERMINAL

Desde el primer instante, los pasajeros son recibidos con una sobredosis de ternura: Hello Kitty adorna los puentes de abordaje, los carteles del área de equipaje y otros puntos clave del aeropuerto. A ella se suman personajes como My Melody, Little Twin Stars y Pochacco, todos parte del universo Sanrio, la empresa japonesa detrás del fenómeno global kawaii.

La campaña busca capitalizar tanto el interés creciente por la cultura pop japonesa como la proximidad de la Expo Osaka 2025, aprovechando la infraestructura turística y conectividad de la región. Oita está a solo una hora en avión desde Osaka o cuatro horas en tren.

¿POR QUÉ LA CIUDAD DE OITA?

Sanrio opera en esta prefectura su propio parque temático, Harmonyland, lo que hace de Oita una base natural para la expansión del mundo Hello Kitty. Durante la campaña, se venderán productos exclusivos como llaveros y camisetas en la terminal doméstica del aeropuerto.

“Además de atraer visitantes desde áreas metropolitanas como Tokio o Kansai, buscamos resaltar la riqueza natural, la gastronomía y las aguas termales de Kyushu. Y al mismo tiempo, aprovechar la popularidad internacional de los personajes de Sanrio”, explicó la empresa en un comunicado.

Aya Komaki, presidenta de Sanrio Entertainment, expresó su entusiasmo durante el lanzamiento oficial:

“Estamos llenos de esperanza de que este aeropuerto se convierta en un puente que conecte incontables sonrisas.” En los carteles promocionales, Hello Kitty sostiene una bandera con el lema: “Hello from Oita to the world”.

AGUAS TERMALES Y LA CULTURA POP DE JAPÓN

La prefectura de Oita, ubicada a unos 65 kilómetros al sureste de Fukuoka, alberga algunos de los pueblos onsen más codiciados del país, como Beppu y Yufuin, conocidos por sus baños termales naturales. Sin embargo, el turismo extranjero aún representa una minoría: en marzo, el 80% de los 530,000 visitantes registrados fueron nacionales.

Aunque el aeropuerto de Oita opera principalmente rutas domésticas, también mantiene conexiones internacionales con Seúl (Corea del Sur) y Taipéi (Taiwán).

JAPÓN: UNA NACIÓN CON AEROPUERTOS DE ANIME

Esta no es la primera vez que Japón recurre a sus personajes más queridos para impulsar el turismo. En 2015, Tottori renombró su aeropuerto como Tottori Sand Dunes Conan Airport, en honor al popular detective del manga “Case Closed” (Detective Conan). De igual forma, Yonago adoptó el nombre de Kitaro Airport, inspirado en el manga “GeGeGe no Kitaro”, sobre un niño que protege a los humanos de espíritus llamados yokai.

Incluso personajes de Pokémon y Super Mario Bros han sido protagonistas de campañas turísticas, aunque sin cambios oficiales de nombre.

Y por si fuera poco, Hello Kitty también protagoniza trenes bala en Japón, reforzando su estatus como embajadora no oficial del país en materia de turismo pop. N

