El próximo 1 de junio marcará un hito en la historia de México: por primera vez, se llevará a cabo la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Este evento representa un paso significativo hacia la democratización de la justicia en el país, permitiendo que ciudadanos con diversas trayectorias y experiencias aspiren a ocupar estos cargos.

Entre los candidatos destaca Hernán Jesús Vega Burgos, ex Subsecretario de Prevención y Reinserción Social y actual aspirante a la decimocuarta Magistratura del Tribunal del Estado de Yucatán (TSJYuc). Vega Burgos, quien cuenta con más de 30 años de experiencia como abogado, ha enfrentado acusaciones y ataques que, según él, son infundados y calumniosos. Sin embargo, asegura que estas experiencias lo han fortalecido y motivado a luchar por una justicia más transparente y accesible para todos los mexicanos.

Hernán Jesús Vega Burgos, abogado con maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, tiene más de 30 años de experiencia en el servicio público, ocupando cargos clave en migración, justicia penal, control administrativo y desarrollo agropecuario. Además, ha sido catedrático desde 1988 y director de una preparatoria estatal. Su trayectoria se complementa con certificaciones en prevención de lavado de dinero, anticorrupción y derechos de servidores públicos, así como participación en publicaciones y foros sobre educación cívica y reformas electorales.

En 2009, mientras fungía como Delegado del Instituto Nacional de Migración en Yucatán, Vega Burgos fue acusado de ayudar a migrantes en un caso que involucraba a múltiples personas. No obstante, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán y la Secretaría de la Función Pública resolvieron a su favor, confirmando su inocencia en el expediente administrativo. “En mi vida he estado detenido, y nunca he sido presentado ante ninguna autoridad. Esto ha sido una cadena de mentiras contada mil veces”, declaró Vega Burgos en una entrevista con el comunicador José Luis Arévalo.

El candidato enfatizó que estas experiencias lo han impulsado a trabajar por una justicia que no discrimine ni atropelle los derechos de los ciudadanos. “Esto me da fortaleza para ofrecer transparencia en la impartición de justicia”, afirmó el ex funcionario.

Vega Burgos ha establecido un fuerte vínculo con diversos sectores de la sociedad yucateca, especialmente con aquellos que han sufrido las deficiencias del sistema judicial. “Hay intestados que duran 12 años y juicios de pensiones alimenticias en los que los niños se vuelven mayores de edad sin resolverse. Mi compromiso es hacer que la justicia renazca en el estado”, señaló el abogado, quien ha participado como funcionario público en los tres órdenes de gobierno.

El exfuncionario también denunció que las acusaciones en su contra han sido revividas por “situaciones y coyunturas” relacionadas con su paso por el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Electoral. “Esta cantaleta de 16 años tiene el nivel de cosa juzgada. Nunca se presentaron pruebas ni se impugnaron las resoluciones a mi favor”, explicó.

La elección del 1 de junio se perfila como un desafío logístico y ciudadano. Hernán Vega Burgos reconoció la complejidad del proceso, que incluye seis boletas federales y dos locales. Además, la mecánica de votación no será tradicional, ya que los ciudadanos deberán escribir un número en lugar de marcar un nombre o color. “Es algo complejo, por ejemplo en mi caso, los votantes deberán anotar el número “28” para la magistratura 14”, resaltó.

“Falta mucha información, y por ello estamos explicando la dinámica a la población”, comentó. A pesar de la modesta participación ciudadana que se prevé, el candidato confía en que quienes ejerzan su derecho al voto lo harán con responsabilidad.

Vega Burgos destacó que esta reforma judicial abre puertas a personas que históricamente no tenían acceso a estos puestos. “Es una de las grandes cosas positivas de esta reforma. Ahora tenemos la oportunidad de participar y contribuir al cambio”, concluyó.

Como aspirante a magistrado, Vega Burgos busca acercar la justicia a sectores vulnerables y reconstruir la confianza en el Poder Judicial. Sus propuestas incluyen socializar el sistema judicial, acelerar los procesos, digitalizar expedientes, capacitar jueces en inclusión y emitir sentencias en lenguaje accesible. Su enfoque busca transformar la impartición de justicia en un sistema más transparente y conectado con la sociedad.