En un impactante testimonio ofrecido este miércoles ante la Corte de Nueva York, Miriam Haley, exasistente de producción, relató con crudeza los momentos en los que, según ella, fue violada por el exproductor de cine Harvey Weinstein en 2006. El juicio marca un nuevo capítulo en el caso contra el otrora influyente magnate de Hollywood, cuya condena anterior fue anulada en apelación.

Weinstein, de 73 años, había sido sentenciado en 2020 a 23 años de prisión por violación y agresión sexual, pero la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo en 2023 debido a irregularidades procesales. Ahora enfrenta un nuevo juicio por tres presuntos episodios de violencia sexual, dos de ellos ocurridos en 2006 y uno en 2013.

Haley, quien entonces trabajaba como ayudante de producción y buscaba nuevas oportunidades laborales, aceptó una invitación a la residencia del productor de Pulp Fiction. A pesar de haber rechazado avances anteriores, se sintió presionada por su situación laboral.

“Él se abalanzó sobre mí, me besó a la fuerza. Me levanté del sofá y él también se levantó. Luego me empujó al dormitorio”, relató la denunciante desde el estrado, frente al jurado.