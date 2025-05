En los últimos días se han reportado varios casos de presuntos “pinchazos” a usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Metrobús en la Ciudad de México (CDMX). Algunas de las personas que denunciaron haber sido atacadas fueron sometidas a pruebas toxicológicas, y en ciertos casos, los resultados arrojaron la presencia de sustancias estupefacientes.

La situación ha generado preocupación entre la ciudadanía, aunque las autoridades llaman a mantener la calma. El pasado 26 de abril, el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC CDMX), Pablo Vázquez, informó que hasta esa fecha se habían recibido 20 denuncias por posibles pinchazos. No obstante, solo dos de los estudios toxicológicos realizados confirmaron la presencia de estupefacientes en el organismo de las víctimas.

En conferencia de prensa, Vázquez aseguró que se mantendrá informada a la población con actualizaciones periódicas sobre el avance de las investigaciones.

El caso más reciente se registró este miércoles 30 de abril, Día del Niño, en la estación Buenavista del Metro. Según reportes preliminares, un hombre de aproximadamente 29 años fue atendido por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes acudieron al lugar en una ambulancia.

De acuerdo con el secretario, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se han abierto grupos interdisciplinarios del tema. “Tenemos casos registrados de temas muy similares en países de España, Reino Unido y Australia y a partir de la revisión de esos casos se ha incorporado distintas especialidades en la investigación”, agregó.

Las autoridades continúan investigando para determinar si existe un patrón detrás de estos actos y si se trata de agresiones intencionales con sustancias químicas. Los pasajeros que han recibidos estos piquetes afirman sentir mareos, náuseas y somnolencia. A tenor de las denuncias, se relatan casos de pinchazos distintos. Algunas personas tienen marcas o lesiones visible en el cuerpo, mientras otras solo detectan salpullido.

“La población y las edades son mixtas, hay hombres y mujeres, las ubicaciones de las presuntas lesiones son variadas, ha habido en el tobillo, entre los dedos o espalda baja. En algunas la picadura es evidente, en otros no. Hay una serie de factores y personas que acuden con malestares que no necesariamente están relacionados con pinchazos”, explicó en su momento Pablo Vázquez.

Alexa, una de las usuarias agredidas en el Metro, relató al medio N+ que cuando sintió un piquete volteó a ver a la persona para encararla, pero comenzó a sentirse mareada, con manos temblorosas y bastante sueño, por lo que accionó la palanca de emergencia. La pasajera iba en la estación Merced, correspondiente a la Línea 1 que corre de Pantitlán a Observatorio. Según su testimonio, al convoy se subió un grupo de personas, entre las que iba Mario “N”.

“Ese hombre se puso primero a un lado de mí y después atrás. Me jaló la bolsa y sentí que me picó con algo del lado izquierdo. [Acto seguido] me dijo ‘No te hice nada, no te piqué’ y escondió las manos en su mochila; se me nubló la vista”, dijo la mujer.