Este miércoles, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunció que las obras en La Pona se encuentran temporalmente suspendidas, mientras el gobierno estatal negocia una posible permuta con los empresarios propietarios del terreno, quienes aseguran que la propiedad tiene un valor de aproximadamente 500 millones de pesos.

Aunque originalmente se presentó como una obra para la ampliación de una avenida, Jiménez confirmó que el proyecto contempla la construcción de viviendas, por lo que se está considerando ofrecer a los empresarios otro terreno donde puedan realizar su desarrollo habitacional.

“Pedí a los empresarios que mandaran una carta en estos días para presentarla, de que no seguirán con la construcción mientras estamos en las negociaciones de la permuta, de la compra del predio este, para poder dejar ese pulmón para Aguascalientes. Y ellos, obviamente, lo que quieren es construir vivienda, ¿verdad? Y es una propiedad privada”, señaló

Además, la gobernadora señaló que en caso de concretarse el acuerdo, se solicitará al Congreso del Estado la declaratoria de dicha área de La Pona como zona natural protegida integrando otras hectáreas más.

“Vamos a respetar toda esta zona, claro que vamos a pedir al Congreso que sea zona protegida… buscaremos la manera, porque 500 millones no son sencillos, tendremos que llegar a este gran acuerdo con los empresarios”, agregó.

Por su parte, el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, adelantó que desde el municipio se iniciará la revisión de posibles terrenos que puedan ofrecerse como alternativa.

“El municipio tiene pequeños polígonos en diversos lados, se pudiera ver si hay algunos que quizás les puedan interesar, depende de eso y que sean lugares que no guarden esta circunstancia. (…) en este momento yo no podría decirles que ya tenemos algún polígono, hay que hacer un trabajo, hay que platicar con el Cabildo, porque como ustedes escucharon, siempre y cuando el Cabildo esté de acuerdo, porque no es una decisión del presidente o presidenta municipal, es una decisión del órgano colegiado”, explicó.