Ha sido un constante ir y venir de información, mis queridos lectores, todo este tema del presidente Trump y sus políticas económicas, las reacciones mundiales en este mismo sentido con China a la cabeza, pero también nuestro país está, obvio, en el mismo juego, con planteamientos de una leve recesión, pero también una visión de que podemos tener una gran oportunidad, ya que a nuestros competidores, en sectores como el agrícola, por ejemplo —que sigue protegido por el T-MEC—, sí les han puesto aranceles del 10 % por lo menos.

El mensaje que hoy les quiero compartir es que ya es momento de mirar hacia otros lados. Tenemos firmados 14 tratados de libre comercio que involucran a 52 países.

Tenemos el T-MEC (que todos conocemos); sin embargo, tenemos también otros muy importantes como el TIPAT (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico) o el TLCUEM (Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México).

Aproximadamente el 83 por ciento de nuestras exportaciones están centradas en Estados Unidos y, claro, si en este momento preguntara a las marcas franquiciantes de nuestro México a qué país les gustaría exportar su modelo, la respuesta sin duda estaría dominada por nuestro vecino del norte.

Estados Unidos es el mercado de las franquicias, pero ¿qué pasa si nos dedicamos a aprovechar más las alianzas que tenemos con tantos otros países del orbe y usamos las redes que hemos construido, como es el caso de FCI, la red más importante de consultores de franquicias de Iberoamérica, donde tengo la fortuna y el honor de fungir como su vicepresidente, además de que Alcázar & Compañía es el capítulo México de esta importante institución?

Claro, tenemos socios en Estados Unidos, pero también en España, Portugal y en toda Latinoamérica, donde además nos une la cultura, el idioma en casi todos los países y, sobre todo, la tendencia que hay de tener acceso a nuestra cultura, a nuestra gastronomía y, en general, a todo lo mexicano que, como se dice muy coloquialmente, “estamos de moda en el mundo”.

Basta de no creérnosla y, para muestra, un botón: una marca muy querida e icónica de alimentos y bebidas de México, que tuvimos la fortuna de apoyar en sus inicios para escalar como franquicia hace ya 15 años, y que, obvio, seguimos acompañando en cada uno de los pasos que van dando.

Sobre todo ahora que cumplen sus 20 años de “volar alto” (como ellos mismos lo comentan), están operando ya en Centroamérica y arrancarán operaciones en Europa y en Estados Unidos, sembrando además propuestas y posibilidades en toda Latinoamérica, en el resto de los países de Europa y en Canadá.

A los mexicanos nos han vendido una idea de que somos flojos, mediocres y sojuzgados, ideas que les han convenido siempre a quienes controlan el poder, pero no dicen lo buenos que somos para trabajar cuando estamos bien preparados, lo buenos que somos para trabajar en equipo cuando, en lugar de discutir, nos ponemos de acuerdo.

No somos un país conquistado, ni unos perdedores, ni todos esos mitos que nos han hecho creer por tantos años. Somos el “cuerno de la abundancia” que, si no nos ponemos las pilas, entonces sí la abundancia se verá mermada, y esto porque no vemos hacia afuera y pensamos que todo el desarrollo económico está dentro del propio país.

Y sí, las franquicias son, antes que otra cosa, un motor de la economía doméstica, pero lo que sabemos hacer en las franquicias —el famoso “know-how”— también lo podemos exportar, y bien, aprovechando todos los beneficios que tenemos ya firmados y listos para que nos reciban en tantos y tantos países.

No tengas miedo, franquiciante: te llevamos de la mano para hacerlo bien, y sin duda también tú como empresario puedes tener un pie en Estados Unidos con nuestra alianza con LATAM en USA, como un plan para diversificar para ti, tu familia e incluso tu franquicia.

Solo que hay que hacerlo bien desde el inicio. Es muy caro equivocarse en temas relacionados con los Estados Unidos.

Nosotros siempre te diremos cómo y te acompañaremos en todo el proceso.

COLOFÓN:

Ahora en mayo viene la convención anual de FCI en la ciudad de Ericeira, en Portugal. Del 12 al 14 de mayo estaremos revisando las estrategias y los temas más importantes a nivel Iberoamérica para el desarrollo y futuro próximo de la industria de las franquicias.

Vamos con los aprendizajes logrados en México durante todo este año y con el tema de la migración con franquicias, con una apuesta que, como país, queremos poner en manos del resto de nuestros socios de la red.

Ya les platicaré en mi siguiente entrega los resultados que se logren en nuestra convención.

Ing. Héctor F. Alcázar Córdova

CEO de ALCÁZAR & COMPAÑÍA

[email protected]