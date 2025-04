Cada 30 de abril, el Día del Niño nos recuerda algo muy importante: los más pequeños no solo son el futuro de México, también mueven nuestra economía. Si estás pensando en emprender o en diversificar tus inversiones, el mercado infantil es una de esas oportunidades que no puedes dejar pasar. No lo decimos nosotros, sino la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

¿Sabías que en México hay más de 31 millones de personas menores de 15 años? Eso es casi una cuarta parte de la población. Y, según Profeco, entre el 25% y el 30% del gasto familiar cada mes se destina a temas de educación, alimentación, entretenimiento y moda para los hijos. Incluso en momentos complicados para la economía, los papás siguen invirtiendo en el bienestar de sus hijos, lo que convierte a este mercado en uno de los más sólidos… y lleno de oportunidades.

“La infancia mueve emociones… pero también mercados. El sector infantil no es solo un gran negocio: es construir el futuro de México. Además, el modelo de franquicia garantiza muchos menos riesgos que un negocio tradicional”, señala Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

¿Dónde están las oportunidades? Las franquicias demuestran su liderazgo

Dentro del mundo de alimentos y bebidas, hay opciones irresistibles, desde churros, pizzas, crepas… hasta bubble tea, estas son las marcas preferidas para los más pequeños como; Bendita Paleta, Benedetti’s Pizza, Cassava Roots, Chicken Krunch, Chilim Balam, Churrería Porfirio, Conolandia, Crepelandia, Delichurros, Gong Cha, Pícaro’s Pizza, Pizza Hut, Ribo Crepas, Tepoznieves, Tutti Frutti Frozen Yogurt, Yügmix Frozen Yogurt y Zen Boba.

Si prefieres apostar por la educación y el desarrollo, puedes encontrar franquicias como CEPI, Froggin English for Kids, Inglés Universal, Kids&Us, Kumon México, Mathnasium y My Robot Time, todas enfocadas en potenciar habilidades desde los tres años o incluso menos.

¿Te late más el entretenimiento? Entonces échale un ojo a propuestas como Baby Ballet México, Cositos Care & Play, Flip Out, Fly Trampoline Park, Huge, Lumy Magic, Palladium Dance Company, The Cool Fun y Virtually World, que llevan la diversión al infinito y más allá.

Y si lo tuyo es la moda y los servicios, también hay opciones como Cute as a Bug, Mocard’s, Peekaboo Life is a Party y Pekitas, que ofrecen desde boutiques hasta salones especializados para los más chiquitos.

Lo más importante, recuerda, es que las franquicias estén respaldadas por la Asociación Mexicana de Franquicias. “Invertir en una franquicia afiliada a la AMF significa hacerlo con respaldo, capacitación y una comunidad de expertos que te ayudarán a crecer”, recuerda Eslava.

Si quieres saber más, date una vuelta por https://amfranquicias.mx/franquicias-infantiles-invierte-en-uno-de-los-mercados-mas-dinamicos-de-mexico/ y descubre cómo ser parte de gran sector.