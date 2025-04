“Yo he sido independiente a cuestiones políticas. No soy miembro de ningún partido, y la defensa que hice siendo consejera fue conforme a mis principios y valores”.

María Estela Ríos González, la candidata número 26 a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es abogada por la UNAM, tiene una maestría en Ciencias Políticas y otra en Derecho Laboral, y de septiembre de 2021 a septiembre de 2024 fue titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, durante la segunda mitad de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Newsweek en Español, Ríos asegura que durante su estancia en la Consejería “no seguí consignas, no me dieron línea, todo fue fundado en el derecho, y eso voy a seguir haciéndolo [de llegar a la SCJN] porque estoy a favor de la protección de los derechos humanos fundamentales: el derecho a la salud, a la educación, a la soberanía energética, etcétera. Todos esos principios los sigo sosteniendo”.

Hace unas semanas, la abogada nacida en la Ciudad de México hace 78 años hizo pública su aspiración de participar en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio. Su postulación para ministra de la SCJN ha sido criticada por sectores opositores que la ven como una “candidata oficialista”, especialmente en contextos donde se espera que el aparato jurídico actúe con independencia del poder político.

“Yo lo que hice [como consejera jurídica] fue defender el derecho y hacer valer la Constitución y las leyes, y eso es lo que voy a hacer”, ataja la candidata. “Haré valer los principios constitucionales y lo que dice la ley. En algún momento se planteó que hubo un conflicto entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y que en ese conflicto se buscaba favorecer a alguno de los poderes, y no es así. Lo que se pretendió desde Consejería es que se respetara la Constitución. Y desde mi papel de ministra, de llegar a serlo, haré que se respete la Constitución”.

En ese sentido, explica, en caso de convertirse en ministra continuará con la misma línea de trabajo, es decir, “no variará mi postura porque mi posición es jurídica más que política; así actué siendo consejera, de nada le hubiera servido al señor presidente tener una política en una función que es eminentemente técnico-jurídica. Entonces, voy a seguir con mi principio de hacer justicia y de pugnar porque se respeten los derechos fundamentales de los habitantes de este país, y en ese sentido ofrezco ser imparcial”.

Respecto a la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos considera que las fallas que exhibe no necesariamente tienen que ver con su funcionamiento administrativo u operativo.

“LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DEBEN SER CLARAS Y PRECISAS”

“De llegar, cuando conozca dónde se puede hacer una mejora la haré”, apunta. “Yo vengo del mundo [del derecho] laboral, donde se maneja mucho el tema de los procesos de mejora continua. Entonces, desde el punto de vista administrativo y operativo, implementaré un proceso para facilitar el trabajo de la gente que labora y ofrecer una respuesta ágil, pronta y oportuna para los que soliciten atención”.

En la plataforma habilitada por el Instituto Nacional Electoral para que los votantes conozcan a los candidatos se lee que Ríos González, según sus propias palabras, quiere ocupar este cargo público “porque estoy comprometida con la impartición de justicia para los habitantes de este país, al que amo profundamente”.

Entre sus propuestas, según la información recabada por el INE, está el planteamiento de que “las resoluciones judiciales deben ser claras, sencillas y precisas para que su comprensión esté al alcance de todos y todas y puedan cumplir los derechos y obligaciones que emanan de las resoluciones judiciales. El conocimiento del derecho no debe ser para unos cuantos privilegiados”.

En ese sentido, según dice la candidata Ríos a este medio, entre los temas que considera urgentes de atender en el ámbito judicial se encuentran todos aquellos asuntos que están pendientes y que han quedado rezagados.

“Por ejemplo, acortar los tiempos de respuesta porque todo el mundo habla de la agilización de los procedimientos, pero hay que acortar los tiempos de respuesta a los ciudadanos y también agilizar los trámites”, indica. “Mi experiencia como funcionaria pública me hizo comprender que el tiempo de las personas es algo que si se pierde no se recupera. Me di cuenta de que hay procedimientos que se alargan tanto tiempo que dan lugar a la corrupción para agilizarlos. Entonces, hay que evitar eso, hay que resolver de manera rápida y eficaz, rápido y bien, que es lo que yo aspiro a hacer”.

—¿Esa sería una de sus prioridades? —le preguntamos.

—En el entendido de que los trámites que me correspondan hacer los haré de esa manera, siempre fundamentados en el derecho y de manera rápida, que no se retrase la justicia, porque cuando la justicia se retrasa deja de ser justicia y se convierte en un calvario para todas las partes interesadas… Bueno, para algunas, para otras puede ser una ventaja el que no se resuelva un asunto. Pero es ventaja para toda la sociedad que se resuelva de manera pronta, expedita y eficaz porque así lo dice la Constitución. Ese es mi compromiso, y también seguir siendo como soy.

“En realidad —continúa—, y eso no lo digo yo, es fama pública, soy una mujer incorruptible que se manejará con independencia de los poderes fácticos. Porque hay que reconocer que los poderes fácticos tuvieron metidas las manos en la Suprema Corte de Justicia y en el Poder Judicial. Hay que mantener la independencia de esos poderes fácticos y de criterio, en el entendido de que la independencia de criterio no es una mercancía que ni se compra ni se vende.

OTRAS MOTIVACIONES DE MARÍA ESTELA RÍOS

—¿Qué más la motivó a postularse para ministra de la SCJN?

—Me motivó poder participar en este proceso tan importante, interesante y trascendental. Implica un cambio de paradigma y una transformación en cuanto a la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en general. Antes se trataba de un poder público, así lo dice la Constitución, que derivaba su legitimidad de haber sido, por lo menos los ministros, nombrados por el Senado a proposición del presidente, o por el presidente en caso de que no hubiera acuerdo, y la legitimidad se basaba en lograr el consenso de la ciudadanía. No se discutía mucho esta legitimidad porque lo que hacía la SCJN solo se discutía entre las esferas muy reducidas de abogados y no había cuestionamiento de esa legitimidad. Y ahora ese poder lo dará directamente la ciudadanía mediante el voto popular.

—¿Qué considera que puede aportarle a la Suprema Corte en caso de resultar elegida?

—Siempre me ha guiado el sentido de la justicia, esa que permite equilibrar los intereses en conflicto y no hacer que prevalezcan los derechos de unos cuantos por encima de los de la mayoría. Creo que esa puede ser mi aportación. Otra aportación que creo que puedo hacer es que yo sí creo en el lema “primero en tiempo y primero en derecho”. Esto quiere decir que cuando llegue una demanda se atienda conforme se presentó y no decidir arbitrariamente cuáles asuntos se toman a la brevedad y cuáles se dejan debajo del escritorio. Insisto, la justicia debe ser pronta, expedita, completa e imparcial.

“Creo que yo puedo contribuir a que se cumplan esas garantías y derechos que reconoce la Constitución —añade María Estela Ríos—. Humildemente, no voy a decir que voy a llegar y… porque no es cierto, pero sí puedo aportar mi granito de arena. Soy una mujer estudiosa del derecho, me gusta fundamentar, así lo hice como consejera, todo jurídicamente, porque ese es el fundamento de una buena demanda, de una buena contestación y de una buena resolución. Y en ese sentido yo creo que se hace justicia aplicando lo que dice la Constitución”.

—¿Cómo resumiría su credo para esta elección?

—Sería repetir lo que dice el artículo 17 constitucional —concluye—. Primero, impartir justicia, no administrar, porque administrar significa yo decido a quién le doy la justicia y a quién no. Impartir justicia, que sea pronta, expedita e imparcial y que no haya corrupción. Eso es lo que ofrezco y creo que mi carrera, mi vida profesional, es el respaldo de que lo que estoy diciendo será. N

