Una carta escrita por el sobreviviente del Titanic, Archibald Gracie, se vendió por 300,000 libras esterlinas (aproximadamente 399,000 dólares estadounidenses) en una subasta organizada por la casa Henry Aldridge & Son, en Wiltshire, Inglaterra.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Más de un siglo después del trágico hundimiento del Titanic, el interés del público por la historia del famoso transatlántico sigue intacto. La venta superó ampliamente la estimación inicial de 60,000 libras esterlinas (79,878 dólares estadounidenses), lo que subraya el valor histórico de los objetos relacionados con el Titanic y la profunda fascinación que aún despiertan.

La carta representa uno de los pocos testimonios directos que existen de un pasajero que sobrevivió para relatar los eventos de aquella noche fatídica, en la que más de 1,500 personas perdieron la vida durante el viaje inaugural del barco.

LO IMPORTANTE DEL CASO

El raro documento fue escrito por Gracie el 10 de abril de 1912, apenas unos días antes del hundimiento. En la carta, enviada desde Queenstown (hoy Cobh, Irlanda), una de las últimas paradas del Titanic antes de cruzar el Atlántico, Gracie escribía una frase inquietante: “Es un gran barco, pero esperaré hasta el final de mi viaje antes de dar mi veredicto sobre ella.”

Gracie, quien viajaba en primera clase en la cabina C51, sobrevivió al naufragio saltando al agua y trepando a un bote salvavidas volcado. Posteriormente, fue rescatado por el R.M.S. Carpathia.

Tras su rescate, Gracie escribió The Truth about the Titanic, considerado uno de los relatos más detallados de la tragedia. Sin embargo, nunca se recuperó por completo del daño físico sufrido esa noche y falleció a finales de 1912 debido a complicaciones derivadas de la diabetes.

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

La casa de subastas Henry Aldridge & Son comentó a Newsweek en un correo electrónico: “Los precios récord y la participación global de coleccionistas son prueba del interés permanente en el Titanic alrededor del mundo. Las historias de los hombres, mujeres y niños que viajaron en el barco siguen vivas a través de estos objetos de memorabilia.”

El subastador Andrew Aldridge describió la carta como “una pieza excepcional de calidad de museo.”

El comprador ha preferido mantenerse en el anonimato, aunque se sabe que es un coleccionista privado de Estados Unidos. Todo indica que la carta pasará a formar parte de una importante colección privada de recuerdos del Titanic. N

(Con información de Associated Press).

