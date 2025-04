La Asamblea de California está considerando una propuesta de ley que requeriría que los colegios comunitarios y las universidades estatales de California (CSU) implementen programas de estacionamiento nocturno para que los estudiantes sin hogar puedan dormir en sus vehículos.

La iniciativa, conocida como Proyecto de Ley 90 (AB-90) y presentada por el asambleísta demócrata Corey Jackson, fue aprobada recientemente por el Comité de Educación Superior de la Asamblea con seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

Newsweek contactó a Jackson por correo electrónico para solicitar comentarios.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?



La falta de vivienda afecta aproximadamente al 12 % de los estudiantes de colegios comunitarios y al 9 % de los estudiantes universitarios en California, según datos del Homeless Coordinating and Financing Council.

Además, una encuesta de 2023 realizada por la Community College League of California reveló que casi tres de cada cinco estudiantes de colegios comunitarios en el estado experimentan inseguridad habitacional, y uno de cada cuatro enfrenta situaciones de falta total de vivienda.

LO QUE HAY QUE SABER

El AB-90 fue presentado el 6 de enero y modificado en la Asamblea el 20 de marzo de este año. La legislación propone establecer programas estructurados de estacionamiento nocturno que incluyan áreas designadas, seguridad permanente, acceso a baños y procedimientos de permisos.

Cada colegio comunitario tendría que ofrecer al menos un estacionamiento con 50 espacios disponibles. Los permisos de uso durarían un mínimo de cuatro semanas en colegios comunitarios y dos semanas en los campus de CSU. Además, se prohibirían el consumo de drogas, alcohol, y cualquier tipo de acoso o intimidación, al tiempo que se priorizaría la conexión de los estudiantes con alternativas de vivienda permanente.

El proyecto de ley exige que los distritos de colegios comunitarios adopten sus planes antes de septiembre de 2026 y voten su implementación antes de diciembre de ese mismo año. En el caso de las universidades estatales, la ejecución de estos programas dependería de la aprobación de fondos legislativos. La medida también contempla protecciones legales para los empleados que actúen de buena fe y exige reportes detallados sobre el uso y la demografía de los programas.

Algunos opositores al AB-90 señalan preocupaciones logísticas, especialmente sobre la disponibilidad de estacionamientos para otros usuarios durante el día, además del alto costo de implementación. La crisis presupuestaria actual en California ya ha provocado una pérdida de 375 millones de dólares anuales en fondos estatales para el sistema CSU, según el California Globe.

Cabe destacar que un proyecto similar impulsado por Jackson en 2023 (AB-1818) logró pasar en la Asamblea, pero fracasó en el Comité de Apropiaciones del Senado debido a preocupaciones sobre los costos.

¿QUÉ DICEN LAS POSTURAS POLÍTICAS?

El asambleísta Corey Jackson, autor de AB-90, declaró: “Este proyecto de ley enfrenta una dura realidad. Muchos de nuestros estudiantes, que duermen en sus vehículos o en otros lugares improvisados, no pueden encontrar vivienda asequible. Eso pone en riesgo su educación.”

Por otro lado, el presentador de Fox News, Hugh Hewitt, criticó la iniciativa en el programa America’s Newsroom la semana pasada: “El problema en California es que no hay suficientes viviendas ni apartamentos. Es un problema de oferta creado por décadas de políticas de no crecimiento impulsadas por la izquierda. La solución no es crear campamentos de personas sin hogar.”

Hewitt agregó: “Las personas se inscribirán en un colegio comunitario por 18 dólares el crédito y estacionarán su auto en el campus“.

Nune Garipian, gerente de políticas de la Community College League of California, comentó al California Globe: “Establecer un programa nocturno de estacionamiento para estudiantes requeriría significativos recursos financieros y administrativos para garantizar un lugar seguro, limpio y protegido para dormir.”

Garipian añadió: “Lamentablemente, nuestros colegios no cuentan actualmente con estos recursos.”

QUÉ SE PUEDE ESPERAR…

Los colegios comunitarios deberán votar sobre la adopción del programa antes del 31 de diciembre de 2026, con votaciones anuales obligatorias hasta su aprobación. La implementación en las universidades estatales dependerá de la asignación de fondos por parte de la legislatura. N

