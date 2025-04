Durante los primeros cuatro días de la Feria Nacional de San Marcos 2025, se han registrado 71 personas detenidas dentro del perímetro ferial, de las cuales 61 son hombres y ocho son menores de edad. Así lo informó el director de Justicia Cívica del Municipio de Aguascalientes, Moisés de Luna Martínez, quien destacó una reducción significativa en comparación con años anteriores.

Sobre los menores de edad detenidos, De Luna detalló que la mayor parte de los casos han sido por riñas, disturbios y por realizar necesidades fisiológicas en la vía pública dentro del perímetro ferial y solo uno fue ingresado por intoxicación alcohólica.

En cuanto al tipo de intoxicación detectado entre los detenidos, señaló que la mayoría de los casos están relacionados con el consumo de alcohol y que el tema de drogas no es tan recurrente.

“En su mayor parte ha sido solamente alcohol. Casi no hay drogas en la feria. No me han llegado ahí”, afirmó.