Luego de que un senador de la República señalara haber detectado al menos una veintena de aspirantes a jueces con presuntos vínculos con el crimen organizado en el país, en Aguascalientes se asegura que no existe ningún caso similar, afirmó el diputado Salvador Alcalá Durán.

El legislador, quien integró el Comité Evaluador para seleccionar a los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado, sostuvo que el proceso en la entidad fue riguroso y transparente.

“Yo entrevisté personalmente a todos los candidatos. Fueron muchos días de trabajo y me aseguré de revisar a fondo cada perfil (…) aquí hay garantía. Yo sí hice mi trabajo, no como en otros lugares donde salen a aceptar que hay perfiles vinculados con el narco. Eso solo significa que no los entrevistaron ni investigaron como debían”, declaró.