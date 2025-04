La tienda virtual de Donald Trump está ofreciendo gorras con la inscripción “Trump 2028”, el año de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, a las que el magnate republicano no puede, según la Constitución, presentarse.

Una de las cuentas del mandatario en la red X difundió el jueves una foto de uno de sus hijos, Eric Trump, luciendo esa gorra roja con las letras en blanco.

En este acto propagandístico por buscar un tercer periodo al frente de la Casa Blanca, que hasta ahora no sería legal, luce adelantado tras acercarse los primeros 100 días de mandato. Este nuevo accesorio se vende a 50 dólares la pieza, en momentos en que una serie de sondeos revelan una caída en el índice de aprobación del presidente, quien la semana próxima celebrará en Michigan sus 100 primeros días desde que regresó al poder.

Trump is now selling a “Trump 2028” hat on his website. Disgraceful. Trump isn’t kidding when he says he wants to run for another term — and it’s time we stop acting like it. pic.twitter.com/dUDdv6hr0w

— Harry Sisson (@harryjsisson) April 24, 2025