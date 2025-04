La muerte del papa Francisco conmovió al mundo y también a su familia en Argentina. Mauro Bergoglio, uno de sus sobrinos, conmovió a la audiencia al relatar en televisión que no tenía los recursos para viajar a Roma y despedirse de su tío. “No, no se puede, no podemos. Yo estoy viendo de ir, tratando de viajar”, expresó Mauro en una entrevista emitida por el canal A24, lo que se convirtió en el disparador de un gesto solidario que rápidamente se viralizó.

LA RELACIÓN DE MAURO CON EL PAPA

Mauro es hijo de Oscar Adrián Bergoglio, uno de los hermanos del pontífice, fallecido en 1997. En la misma entrevista contó que, aunque su tío Jorge Mario Bergoglio era una figura mundial, en el ámbito familiar mantenían una relación cercana: “Siempre estuvimos conectados, y para nosotros era habitual hablar con él. Cada vez que se podía, porque él siempre estaba muy ocupado y tratábamos de no molestarlo”.

El relato no pasó desapercibido. Rita Mattiello, empresaria y dueña de la agencia de viajes Corima Tours, ubicada en el barrio porteño de Palermo, vio la entrevista y no dudó en ofrecer ayuda. A través de Instagram se comunicó con el periodista Luis Novaresio, conductor del programa, y ofreció cubrir los pasajes para que Mauro pudiera estar presente en el funeral. “Fue un placer poder ayudar”, escribió luego en sus redes sociales. La producción del programa se encargó de gestionar el alojamiento en Roma.

La historia de Mauro también generó gran interés en redes sociales. Enfermero de profesión, masajista y aficionado al ajedrez, compartió en otra entrevista con W Radio que la noticia de la muerte del Papa lo tomó por sorpresa: “Me enteré cuando me levanté para ir a trabajar. Una noticia muy triste, no solo por ser familiar, sino para la Argentina”.

Además, reveló que había tenido contacto con su tío recientemente, tras su última internación en el Policlínico Gemelli. “Hace unos días, cuando salió de su internación, le escribí para ver cómo estaba y me dijo que se sentía mejor”, comentó con emoción.

Hace unos días, cuando salió de su internación, le escribí para ver cómo estaba y me dijo que se sentía mejor

Jorge Mario Bergoglio era el mayor de cinco hermanos: Alberto Horacio, Oscar Adrián, Marta Regina y María Elena. Ahora, uno de sus sobrinos podrá brindarle un último adiós en el Vaticano, gracias a un acto de generosidad que se volvió símbolo de humanidad en medio del duelo global.

¿CUÁNTO CUESTA IR A ROMA DESDE BUENOS AIRES O CDMX?

El funeral de un papa es un evento histórico, en el caso de Francisco en su calidad del primer pontífice latinoamericano y argentino se elevan muchas pasiones por parte de los fieles que buscan despedir al obispo de Roma. Por lo que volar a la capital italiana para llegar a Ciudad del Vaticano se ha convertido en la misión de miles de católicos.

Haciendo una verificación por medio de plataformas de viajes al mediodía del jueves 24 de abril obtuvimos que:

Para volar desde la capital argentina el precio de un vuelo redondo saliendo el viernes 25 de abril y volver el martes 29 de abril en ITA Airways, un vuelo sin escalas de 12 horas Y 45 minutos, alcanza los 2,653.54 dólares estadounidenses (51,894 pesos mexicanos), tomando como base que el salario mínimo en el país sudamericano es de unos 247 dólares (296,000 pesos argentinos) y la paridad (oficial) del dólar está en 1195 pesos argentinos por billete verde. El proyecto resulta un verdadero acto de fe. El precio puede bajar hasta 2,000 dólares, pero no daría el tiempo para presenciar el funeral.

Desde Ciudad de México un vuelo directo de 12 horas costaría, considerando las mismas fechas en Aeroméxico, 1,231 dólares, unos 25,000 pesos mexicanos. Una misión que solo unos pocos podrían lograr en México.

Se espera que las comitivas de fieles católicos se empiecen a aglomerar en el área metropolitana de Roma en las próximas horas para despedir a Francisco. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: