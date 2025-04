El capacitismo es un sistema de creencias y prácticas que privilegia a las personas sin discapacidad, mientras discrimina, menosprecia o infantiliza a quienes tienen una. Se basa en la idea de que la vida sin discapacidad es intrínsecamente mejor y que las personas con discapacidad son “deficientes” o “anormales”, justificando así su exclusión de la vida social, política y económica. Este sesgo no es sólo cultural: estructura las leyes, las políticas públicas y las actitudes cotidianas.

Hablar de discapacidad en México implica, inevitablemente, confrontar uno de los prejuicios más profundos y menos reconocidos de nuestra cultura: el capacitismo. Esta forma de discriminación —que valora a las personas en función de sus habilidades corporales o cognitivas— no sólo está normalizada, sino institucionalizada. Se manifiesta en las políticas públicas, en los medios de comunicación, en las empresas y, lo más preocupante, en el tejido social mismo. Lejos de ser un problema “del pasado”, el capacitismo es hoy uno de los principales motores de exclusión en nuestro país.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, el 58.3% de las personas con discapacidad en México considera que sus derechos no se respetan. A pesar de que existen instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) —que México ratificó en 2007—, los cambios estructurales han sido mínimos. La sociedad mexicana, lejos de transitar hacia un enfoque de derechos, sigue atrapada en un modelo asistencialista y médico que infantiliza, invisibilidad o “santifica” a las personas con discapacidad, pero nunca las reconoce como sujetos plenos de derechos.

El capacitismo opera de manera sutil pero brutal: se ofrece “ayuda” pero no se brinda autonomía; se celebra “el esfuerzo” pero no se garantiza la accesibilidad; se admira “la superación” pero se niega el acceso real a educación, trabajo y participación política. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México solo el 39.1% de las personas con discapacidad en edad laboral tiene empleo, en comparación con el 66% de la población sin discapacidad. Este dato no es casualidad, es la consecuencia directa de un sistema que sigue viendo a las personas con discapacidad como cargas sociales y no como ciudadanos con derecho a construir y decidir su propio destino.