La World Wrestling Entertainment (WWE) ha dado un paso histórico al adquirir oficialmente a Lucha Libre AAA Worldwide, una de las empresas más representativas del pancracio mexicano. Este anuncio, realizado días antes del esperado WrestleMania 41 en Las Vegas, marca un hito para el mundo del entretenimiento deportivo y promete abrir nuevas oportunidades para la lucha libre tricolor.

La fusión entre WWE y AAA fue revelada en el marco de la presentación del evento “Los Mundos Chocan”, programado para el 7 de junio en Los Ángeles, donde gladiadores mexicanos se enfrentarán a talentos de NXT, la marca de desarrollo de WWE. Este encuentro simboliza el inicio de una nueva era para ambas organizaciones y para los fanáticos de la lucha libre a nivel internacional.

JOHN CENA is here at #WrestleMania! pic.twitter.com/hLLkf8MrQ5

— WWE (@WWE) April 21, 2025