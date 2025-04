En un contexto en el que la conversación sobre la salud mental en entornos laborales comienza a cobrar mayor relevancia, la obra Todo está bien se presenta como una sátira punzante que desmantela el mundo godín con una dosis letal de humor negro. Escrita y protagonizada por Alejandra Reyes, esta pieza teatral ofrece una mirada crítica y conmovedora sobre los engranajes de una rutina que deshumaniza, aliena y, en ocasiones, empuja al límite.

Newsweek en Español conversó con Reyes sobre los orígenes de la obra, los dilemas existenciales que la motivaron y cómo el humor se convierte en una herramienta fundamental para cuestionar la maquinaria burocrática que define muchas vidas adultas.

UN ENGRANAJE QUE QUIERE DEJAR DE GIRAR

El personaje de Hernández, interpretado por la propia Reyes, es una oficinista que llega al límite de la resistencia emocional. “Está atrapada en la rutina diaria… y un día simplemente ya no puede más”, explica la autora. Hernández se convierte en una figura que cuestiona lo que otros ya han normalizado. “Lo que quiere es dejar de ser un engranaje, volver a ser humana”, apunta.

Este intento de escapar de la alienación se convierte en un detonador para una serie de eventos absurdos y profundamente burocráticos, que exponen cómo el sistema responde ante una crisis de salud mental: con formatos, evaluaciones y procesos, pero no con empatía.

TRAGEDIA DISFRAZADA DE COMEDIA

Aunque la obra recurre al humor, su origen es trágico. “Yo la escribí pensando en una tragedia… una mujer desesperada de no entender este mundo”, confiesa Reyes. Inspirada por figuras como Hamlet, Iván Karamazov y el extranjero de Camus, la dramaturga construyó a Hernández como una heredera moderna de estos personajes: alguien que no puede aceptar el mundo tal como está.

El punto de quiebre en la narrativa ocurre tras un fallido intento de suicidio que no detona un cambio humano, sino una investigación interna. “Todo es un engranaje… no importa si tienes razón o no, solo importa si los formatos están bien llenados”, lamenta.

EL HUMOR COMO AZÚCAR PARA DIFERIR EL ABSURDO

En medio de esta crítica ácida, el humor negro de la obra funciona como bálsamo y espejo. “El humor es esencial. Es el azúcar que te ayuda a metabolizar el mensaje”, señala Reyes. La risa surge como un mecanismo de defensa frente al absurdo, pero también como una forma de complicidad entre el público y los personajes. “Nos reímos de cosas que no deberían hacernos gracia… pero lo hacemos porque hemos estado ahí”.

Este humor no es superficial. Está cargado de verdades incómodas que resuenan especialmente en quienes han vivido en entornos de trabajo donde la productividad se impone sobre la humanidad.

UNA METÁFORA DE SÍSIFO EN CLAVE GODÍN

Reyes, con formación en filosofía, reconoce que la obra está profundamente influida por el pensamiento existencialista. “Me inspiré en el texto de Albert Camus… el suicidio como la única cuestión filosófica seria”, comenta. La historia de Hernández es una metáfora moderna de Sísifo, ese personaje condenado a repetir la misma tarea eternamente. “La idea de colgarte el gafete, pintarte la sonrisa y cumplir, es exactamente eso”, señala.

EL SILENCIOSO COLAPSO DE LA SALUD MENTAL GODÍN

Uno de los aportes más significativos de Todo está bien es visibilizar cómo los espacios laborales siguen siendo hostiles frente a los quiebres emocionales. “No hay lugar para estar triste, tener ansiedad o vivir una crisis… y si te pasa, estorbas”, denuncia Reyes. En la obra, el colapso de Hernández no es atendido con compasión, sino con mecanismos institucionales que sólo agravan su situación.

UN ESPEJO QUE INCOMODA… Y LIBERA

En su evolución dramática, Hernández deja de buscar su propia salvación para intentar despertar a los demás. “Ella quiere hacerles ver… vean lo absurdo de esta rutina”, dice Reyes. Y en ese despertar, poco a poco, sus compañeros también empiezan a cuestionar su rol en la maquinaria. Lo que comienza como una tragedia personal, se convierte en una rebelión emocional colectiva.

“Todo está bien” es una obra que incomoda, provoca y también abraza. En palabras de su autora: “Aunque por momentos la comedia deja ver que nos reímos de cosas que están pasando, pero que no deberían darnos risa… te das cuenta de que no eres la única persona que ha estado ahí”.

Y ese, quizás, es el mayor logro del teatro: permitirnos vernos unos a otros a través del absurdo, con humanidad.

¿DÓNDE VER TODO ESTÁ BIEN?

Teatro Orientación Luisa Josefina Hernández

Temporada: Del 22 de marzo al 27 de abril de 2025. (Suspende 17, 18 de abril )

Horario de Todo está bien: Miércoles, jueves y viernes 20:00 horas, sábados 19:00 horas y domingos 18:00 horas.

Duración aproximada: 70 minutos.

Clasificación: Mayores de 14 años. N



