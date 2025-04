El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) emitió una alerta dirigida a reporteros que planean viajar a Estados Unidos, instándolos a tomar precauciones especiales ante posibles restricciones migratorias y un aumento en el escrutinio en las fronteras bajo la administración del expresidente Donald Trump, quien busca un nuevo mandato en 2024.

La advertencia se enfoca especialmente en periodistas que cubren temas políticamente sensibles y ofrece recomendaciones detalladas de seguridad legal, digital y física para enfrentar inspecciones fronterizas, vigilancia, detenciones o incluso el riesgo de ser rechazados en la entrada al país.

“Ya he vivido este tipo de registros fronterizos. Me recordaron a los regímenes autoritarios distópicos, donde la gente teme al gobierno por decir algo inapropiado, incluso en comunicaciones privadas”, dijo a Newsweek la periodista Negar Mortazavi, investigadora en el Center for International Policy.