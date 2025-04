La imagen de un niño palestino de nueve años, que perdió sus dos brazos cuando huía de un ataque israelí en Gaza, ganó este jueves 17 de abril el primer premio del World Press Photo 2025.

El retrato, obra de la fotógrafa palestina Samar Abu Elouf para el New York Times, muestra a Mahmoud Ajjour evacuado a Doha después de que una explosión le arrancara los brazos el año pasado.

Oriunda de Gaza, la fotógrafa también fue evacuada en diciembre de 2023. Ahora se dedica sobre todo a plasmar la realidad de los palestinos gravemente heridos instalados en Doha.

“Es una imagen silenciosa, pero habla muy fuerte. Explica la historia de un niño, pero también de una guerra todavía más amplia que impactará en las generaciones futuras“, declaró Joumana El Zein Khoury, directora ejecutiva del World Press Photo.

