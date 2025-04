Charlie Brooker, creador de Black Mirror, no es ajeno a esconder mensajes ocultos en su serie. Esta práctica, conocida como easter eggs (huevos de pascua), está pensada para que los fanáticos puedan descubrir pequeños guiños, referencias cruzadas o detalles simbólicos que también funcionan como una firma personal del autor o un elemento artístico. Desde canciones y nombres de ciudades hasta marcas y personajes, la séptima temporada está repleta de easter eggs. ¿Lograste encontrar todos?

La nueva temporada, que se estrenó el pasado 10 de abril con seis episodios, actualmente es la cuarta serie más vista en México, solo por detrás de Adolescence, una aclamada miniserie británica.

Black Mirror explora los efectos de la tecnología en la sociedad, generalmente desde una perspectiva oscura y perturbadora. Cada episodio es una historia independiente con un tono similar al de La dimensión desconocida, pero centrado en cómo la tecnología puede amplificar lo peor de la humanidad.

De acuerdo con Tudum, el sitio oficial complementario de Netflix que ayuda a los usuarios a saber más sobre sus series y películas favoritas, en los seis capítulos de la séptima temporada se esconden varios mensajes. A continuación, te decimos cuáles son, aunque traen spoilers.

EPISODIO 1: GENTE COMÚN

La escuela donde trabaja Amanda (interpretada por Rashida Jones) recibe su nombre en honor a Cooper Redfield (Wyatt Russell), el protagonista de “Partida”, el segundo episodio de la temporada tres y quien tiene un fatídico final luego de probar un juego por milisegundos.

De igual manera, observamos a Amanda impartir clases sobre los ADI (insectos drones autónomos), de quien escuchamos la primera vez en “Odio nacional”, el capítulo seis de la tercera temporada. Estos dispositivos son artefactos mecánicos con forma de abeja que, debido al colapso y extinción de las verdaderas colmenas y colonias de abejas, han sido creados artificialmente para suplir su función.

Asimismo, cuando Amanda y Mike (Chris O’Dowd) llegan al Juniper Lodge para celebrar su aniversario de bodas, un cantante de salón está cantando una versión de “Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)” de la cantante de soul de Nueva Orleans Irma Thomas. Este tema aparece en todas las temporadas de Black Mirror.

Sin embargo, este primer episodio no solo hace referencia a entregas pasadas. En medio de una lección sobre abejas, Amanda presenta su primer anuncio impulsado por Rivermind; es para Honey Nuggs, un bocadillo hecho por la empresa Ditta, que es eje central del segundo capítulo de la séptima temporada.

EPISODIO 2: BÊTE NOIRE

Una de los primeros mensajes que nos hizo como espectadores regresar el reproductor a los primeros minutos del capítulo, es sobre si la tienda de comida donde trabaja la pareja de Maria (Siena Kelly) se escribe “Barnies” o “Bernies”. Aunque a lo largo del episodio empezamos a dudar de nuestra realidad como ella, la respuesta está en el capítulo tres de la tercera temporada, “Cállate y baila”.

En este último Kenny (Alex Lawther) trabaja en un restaurante de pollo frito y hamburguesas que justo se llama Barnies. Ahí la conclusión del dilema.

En otro punto, fuera del laboratorio de degustación de Ditta hay un cartel de “Órbitas Géminis”, que hace referencia a la nave espacial condenada en “Más allá del mar” (temporada seis, episodio tres). También un cartel de Tuckersoft, la compañía de videojuegos de la película interactiva de 2018 Black Mirror: Bandersnatch, aparece en la ventana de la oficina de Ditta.

EPISODIO 3: HOTEL REVERIE

Al inicio del mismo, en la oficina con temática del viejo Hollywood de Judith Keyworth (Harriet Walter), se observa un póster de “Oso blanco”, que parece se una película más de los años 1940, pero que en realidad corresponde al nombre del capítulo dos de la segunda temporada.

Además, mientras Brandy (Issa Rae) investiga a Dorothy (Emma Corrin) en YouTube, puedes ver una miniatura del póster de “Demonio 79” (quinto capítulo de la sexta temporada).

En esa vía, un titular de periódico que parpadea en la memoria de Dorothy menciona que protagoniza la nueva película “San Junípero”, el memorable cuarto episodio de la tercera temporada. El título se refiere a lo que al principio parece un idílico pueblo costero, pero resulta ser una realidad simulada donde personas mayores viven sus fantasías juveniles, incluso después de la muerte.

EPISODIO 4: JUEGO

Si observas con atención los escaparates y expositores del minimercado que Cameron (Peter Capaldi) intenta robar, verás una plétora de delicias del universo Black Mirror, como cerveza Oso blanco, helado Bête Noire, caramelos Smithereens (temporada cinco, episodio dos, “Smithereens”) y el producto estrella de Ditta, el Hucklebuck.

EPISODIO 5: APOLOGÍA

Aunque en casi todos los capítulos de todo Black Mirror vemos el característico implante que va en la sien, la trama de este episodio, a tenor de algunos fanáticos, recuerda el planteamiento de desamor del tercer capítulo de la primera temporada “Toda tu historia”, en donde el creador de la serie, Charlie Brooker, nos presentó por primera vez este pequeño dispositivo tecnológico, integrado con inteligencia artificial (IA).

EPISODIO 6: USS CALLISTER – INFINITO

Si mira detenidamente el chaleco de Mohawk, el jugador (Gwion Glyn) tiene varias insignias y adornos peculiares con el glifo del “Oso blanco” y los logotipos de “El hombre contra el fuego” (temporada tres, episodio cinco) y “Arkangel” (temporada cuatro, episodio dos).

De igual manera, Pixie (Lolanthe), gamer con trenza rosa, escucha la canción “On a Roll” de Ashley O, interpretada por Miley Cyrus en “Rachel, Jack and Ashley Too” (temporada cinco, episodio tres).

Entre los cameos famosos destaca el de Anjana Vasan y Paapa Essiedu, estrellas de “Demonio 79”, que aparecen en la batalla espacial final. N