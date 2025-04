Luego de las manifestaciones por parte de comerciantes ambulantes afectados por el operativo de reordenamiento en la avenida Miguel Alemán, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que la decisión de liberar esta vialidad fue un compromiso público con la ciudadanía y que no dará marcha atrás.

“Fue un compromiso que hice públicamente, no en lo oscurito, a petición de las leonesas y leoneses para reordenar la Miguel Alemán. Estoy aquí para tomar decisiones valientes por las razones correctas”, declaró en entrevista.

Aseguró que el operativo busca recuperar el orden, garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a los ciudadanos, pues en el lugar incluso se detectaron actividades ilegales, como venta de mercancía robada y portación de droga.

“Hay personas que no están haciendo lo correcto ni están cumpliendo con la ley. Se han detectado casos donde lo que se vende no es mercancía legal e incluso con drogas. Eso no lo voy a permitir”.

También adelantó que ya se han realizado detenciones y puestas a disposición en coordinación con las autoridades correspondientes.

Gutiérrez Campos contó que incluso hubo un caso en el que se justificaba la detención de un hombre diciendo que “sólo era comerciante”, pero “no fue detenido por vender, sino porque traía droga”, relató.

La alcaldesa también dejó en claro que no habrá nuevos permisos para instalarse en esa zona.

“No más permisos en Miguel Alemán, zona Centro. La mayoría de los que estaban ahí no tenían permiso. Es un tema de orden y de estado de derecho”, subrayó.

Ale Gutiérrez dijo que el reordenamiento e imagen urbana en la zona contempla varias fases, empezando por liberar banquetas y mejorar la movilidad, pero también abarca acciones de imagen urbana, iluminación y recuperación del espacio público. Agregó que hay un proyecto integral para revitalizar la zona rumbo al 450 aniversario de León.

“Primero es reordenar, segundo es imagen urbana. Vamos a embellecer la zona, apoyar a comercios establecidos y también a los ambulantes que sí cumplen con la ley y no generan desorden”, afirmó.

Finalmente, reconoció que hay retos importantes como el cableado aéreo, que no depende directamente del municipio, pero dijo que se están explorando alternativas legales con apoyo de la federación para resolverlo.

Sobre los ambulantes inconformes, la alcaldesa señaló que ha habido diálogo y ofrecimientos de alternativas, pero también identificó intereses ajenos al comercio informal legítimo.

“Algunos sí se dedican al comercio, a ellos se les está apoyando con capacitaciones, espacios alternos y programas municipales. Pero si lo que buscan es operar fuera de la ley, ahí no hay negociación posible…Siempre he dado la cara y siempre los voy a atender, pero con orden, con respeto y buscando lo mejor para León”, concluyó.