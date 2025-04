Avanza Sólido, la institución de micro financiamiento con impacto social en las zonas rurales y urbanas llega a su aniversario número catorce con una clientela de casi 51 mil y una cartera que rebasa los 1 mil 186 millones de pesos al cierre de febrero de 2025.

“Hace catorce años, cuando fundamos Avanza Sólido, quisimos ser algo más que una institución financiera, buscamos convertirnos en un motor de cambio, un verdadero aliado para mujeres y comunidades que buscan oportunidades para mejorar su calidad de vida. Al mirar atrás, veo cómo nuestros valores de transparencia, sostenibilidad y compromiso nos han abierto puertas, permitiéndonos hoy asegurar 20 fondos internacionales”, dijo Óscar Cruz, presidente de Avanza Sólido.

Y agregó: “Nos sentimos muy orgullosos de nuestros primeros catorce años, hemos comprobado que la inversión de impacto no solo es rentable, sino que es una herramienta poderosa para el desarrollo sostenible de nuestro país. Abordamos los retos económicos, sociales y ambientales, con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de las personas en las comunidades donde operamos”.

A respecto, Iván de la Cruz, director general de Avanza Sólido, agregó que la perspectiva de género y el apego a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, van más allá de un solo pronunciamiento, además de la filosofía inclusiva entre el staff directivo, cuentan con tres programas fundamentales:

Programa FEM (Fortalecimiento Económico de la Mujer). En donde las mujeres obtienen beneficios gratuitos focalizados en la independencia y empoderamiento económicos con cursos sobre educación financiera y empresarial; Programa Avanza Tu Salud, con el que se otorga el apoyo y orientación gratuita para la prevención de enfermedades, servicio dental, pediatría, atención en temas emocionales, psicológicos, médicos y nutricionales. Programa Avanza Verde, en respuesta a los desafíos del cambio climático, para la mitigación, adaptación ambiental y protección de los ecosistemas más vulnerables.

Educación financiera como pilar de la inclusión e impacto social

En su intervención, Diana Jerónimo, directora de Impacto Social de Avanza Sólido, compartió que como institución financiera han elegido criterios ASG (Ambiental, Sostenibilidad y Gobernanza), además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) “estamos conscientes de nuestra responsabilidad social como empresa, máxime si reconocemos y visibilizamos a la mujer como agente de cambio en sus comunidades, por lo que incorporarlas en el sistema financiero es cerrar la brecha y deuda histórica que el sector tiene con ellas, que son el motor de sus hogares y comunidades”.

Cabe destacar que, en el contexto de su Aniversario14, inauguró Asoli Educa, la unidad móvil de educación para recorrer comunidades rurales en el Sureste de México y fortalecer cuatro áreas clave: Educación Financiera, Salud Digital, Emprendimiento y Resiliencia Climática. El autobús está equipado con veinte tabletas conectadas a internet satelital, para capacitar a mismo número de microempresarias y líderes comunitarias por sesión.

Avanza Sólido llega a su 14 Aniversario con una perspectiva incluyente y como una institución de micro financiamiento especializada en el medio rural y urbano. Han trabajado en promover las finanzas responsables y en disminuir las brechas de la desigualdad en México.

Sobre Avanza Sólido

Avanza Sólido, S.A. de C.V. Sofom ENR, es una institución financiera fundada en Chiapas, es reconocida por su experiencia en finanzas responsables, sostenibilidad, inclusión financiera y equidad de género. A través de sus productos de crédito individual, grupal y de mejora de vivienda, así como programas como “Fortalecimiento Económico de la Mujer”, “Avanza tu Salud” y “Avanza Verde”, brinda un acompañamiento integral a mujeres en comunidades vulnerables, contribuyendo a su autonomía económica y mejora de calidad de vida.

Esta labor se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 3, 5, 8, 13 y 17, impulsando un crecimiento económico sostenible, equitativo y responsable.

Reconocimientos y certificaciones recientes: Certificación Empresa B, Great Place to Work, Empresa Socialmente Responsable (ESR), Make the Difference We Prove it, Certificación de Protección al Cliente Nivel Oro, adhesión al Pacto Mundial (ONU), entre otros.

