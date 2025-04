Más de 200 comerciantes ambulantes fueron retirados de la avenida Miguel Alemán, como parte de un operativo encabezado por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos. Carlos Alberto Anaya González, director de Comercio y Consumo señaló que el operativo no ha concluido, y reiteró que “no habrá marcha atrás”.

Además, indicó que escucharán las propuestas de reubicación de los comerciantes, pero advirtió que el reglamento es claro respecto a las zonas donde no se permite la instalación de comercio semifijo o ambulante.

“Las reglas son muy claras y el reglamento no permite las avenidas principales o avenidas secundarias como es la Miguel Alemán…La reubicación corresponde por parte del comerciante, no por parte de la Dirección. Ellos son los que nos proponen y nosotros, mediante una verificación, veremos si es o no viable para en su caso otorgarles el permiso sin ningún problema”.

Anaya González informó que actualmente solo 40 comerciantes, del tramo de Mariano Escobedo al bulevar Adolfo López Mateos, cuentan con un permiso vigente y en regla para permanecer en la zona. Los demás se encontraban de manera irregular.

“Son más de 200 comerciantes que estaban de manera irregular y que no cuentan con permiso…Respecto a los que fueron removidos hoy, traen una propuesta de reubicación para el día de mañana; con gusto se les va a atender. Las oficinas estarán abiertas estos días”.

El funcionario municipal recalcó que hay zonas donde no será posible permitir reubicaciones, como el Centro Histórico o la Zona Piel. En cambio, exhortó a los comerciantes a buscar alternativas viables dentro de la ciudad.

“Cercano a la Miguel Alemán no es factible, y no porque uno lo descarte, es porque el reglamento no lo permite. León es muy grande para que se puedan reubicar sin ningún problema, donde sí se pueda”, afirmó.

El artículo 143 del reglamento municipal prohíbe el comercio en camellones, cruceros, vialidades primarias como avenidas y bulevares, y en un radio de 100 metros de centros educativos, templos, instituciones de salud o edificios públicos. También se restringe la venta de bebidas alcohólicas.

Finalmente, el funcionario municipal recordó que se han ofrecido capacitaciones y apoyos a través de programas como “Suma tú Negocio”, pero sólo se otorgarán a quienes cuenten con un permiso formal.

“Bajo reglamento tenemos 10 días para entregar un permiso que cuente con todas las características necesarias y la documentación correspondiente…Tratándose del caso de los comerciantes de la Miguel Alemán, trataremos que sea lo más antes posible”, concluyó.