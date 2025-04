En términos salariales, la inequidad es aún más lacerante. Un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señala que las personas con discapacidad ganan, en promedio, 34% menos que las personas sin discapacidad, aun realizando funciones similares (CONAPRED, 2021).

Esto no es producto del azar ni de la elección individual: se trata de una exclusión estructural que se manifiesta en barreras físicas, tecnológicas, educativas, culturales y legislativas. En palabras simples, el sistema laboral mexicano no está diseñado para incluir, sino para discriminar por omisión.

México ratificó en 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En ella se establece que los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a empleos en entornos abiertos, inclusivos y accesibles. No obstante, en la práctica, estos compromisos legales han quedado como letra muerta. Son derechos que existen, pero no se ejercen; promesas sin cumplimiento.

Una analogía válida es la de tener una llave sin puerta: la ley otorga formalmente derechos laborales, pero no existen mecanismos efectivos ni voluntad institucional para abrir las puertas del mercado laboral a este grupo social. Muchas empresas los excluyen por prejuicio, desconocimiento o mera inercia burocrática.

Contrario a lo que podría pensarse, el sector público no es ejemplo de inclusión. La mayoría de las dependencias gubernamentales carece de programas estructurados para incorporar a personas con discapacidad en roles de responsabilidad, y muchas veces solo se cumplen “cuotas simbólicas” que no transforman las dinámicas laborales internas. No basta con contratar; es indispensable capacitar, promover y dignificar la presencia de estas personas en todos los niveles jerárquicos.

Aunque el sistema tiene una responsabilidad principal, es importante abordar un tema delicado: la apatía que en algunos casos muestran personas con discapacidad hacia la incorporación laboral o procesos de rehabilitación funcional. Esta actitud no puede ser juzgada sin contexto. Se trata, muchas veces, del resultado de un entorno que ha negado oportunidades, infantilizado a las personas con discapacidad y reforzado una lógica asistencialista que desincentiva la autonomía.