El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) avanza con la fase piloto de su programa de “medidores inteligentes”, con el cual, los usuarios podrán llevar un registro diario de los consumos de agua potable, además de detectar fugas oportunamente.

De acuerdo con el director del organismo, Jesús Vallín Contreras, una de las implicaciones de este proyecto, que se prevé alcance 300 mil hogares en los próximos años, será la desaparición de los lecturistas, pues su labor será sustituida por el medidor.

“Siempre hay muchos problemas respecto a que no llegan los recibos, que las lecturas no son adecuadas o no se dieron a tiempo, entonces ahora serán reemplazados. Es un periodo de 3 años que visualizamos desde ahorita porque hay que cambiar 300 mil medidores y apenas estamos en la fase piloto” informó.