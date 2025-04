Puebla, Pue. La presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez reconoció que para regular la postulación de candidatos que no estén ligados a malas prácticas, se debe trabajar con el Instituto Estatal Electoral (IEE), porque hasta ahora, el pedir sólo una carta de antecedentes no penales, pudiera resultar insuficiente.

Laura Artemisa García Chávez puntualizó que los partidos políticos deben tener claro que el postular a perfiles limpios, es un tema “ético, y moral”, el conocer o identificar a tiempo como es el verdadero perfil de quien se postula como candidato, y cómo se desempeñaría como alcalde.

“Si hay una mínima duda de la conducta de los mismos, considero que no deberíamos ninguno poner en riesgo, porque se pondría en riesgo a los municipios, si damos entrada a esos personajes que pueden generar grandes problemas”, citó la congresista Laura Artemisa García Chávez.

La morenista señaló que sin duda una vez que se retome el Periodo Ordinario de Sesiones el 15 de mayo, el tema se deberá tratar, donde se involucre a cada una de las partes, bajo el objetivo de postular candidatos que eviten problemas.

No caer en situaciones como la de Chalchicomula de Sesma con Uruviel González Vieyra; San Nicolás Buenos Aires con Ramiro González Vieyra, y Tlachichuca con Giovanni González Vieyra, los tres siglados por Movimiento Ciudadano (MC).

Revisión conjunta con el IEE

Artemisa García Chávez precisó que el Gobierno del Estado está trabajando haciendo una revisión de aquellos personajes que pudieran estar ligados con la delincuencia.

“Si en esto estamos viendo resultados no tenemos porque tener fuera a delincuentes que quieran participar para los procesos electorales, si no hay una buena impartición de justicia, los partidos como pueden saber si están o no vinculados”, dijo Laura Artemisa García Chávez.