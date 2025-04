Tras la aprobación del Cabildo de Aguascalientes para actualizar las tarifas de estacionamientos públicos dentro y fuera del perímetro de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), Israel Díaz García, director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, explicó que este cambio no debe verse como un incremento, sino como un ajuste debido a la inflación.

“El costo por cajón de estacionamiento aumentó debido a la inflación y otros gastos, como las constancias y las pólizas de seguro, que también se ajustaron. Sin embargo, el aumento es moderado, de aproximadamente un peso en cada tarifa”, detalló.

Póliza de seguro y derechos del usuario

Díaz García recordó que todos los estacionamientos en la zona de la feria deben contar con una póliza de seguro. Explicó que algunos empresarios contratan una cobertura anual, pero durante la feria es común que adquieran pólizas adicionales para garantizar una protección más amplia, ya que reciben vehículos de todo el país.

Sobre la seguridad de los bienes dentro de los autos, el funcionario aclaró que el seguro cubre el robo total del vehículo, pero no los objetos dentro de él, a menos que el usuario los declare al ingresar.

“Si el usuario avisa sobre pertenencias valiosas y el dueño del estacionamiento las registra, incluso con fotografías, entonces hay posibilidad de respaldo. Pero si no lo manifiestan, el seguro no se hace responsable”, señaló.

Recomendaciones para los usuarios

Para evitar abusos, se recomienda a los usuarios revisar la manta informativa en cada estacionamiento, la cual debe incluir:

Nombre del estacionamiento

Categoría y tarifas por hora o por tiempo completo

Póliza de seguro

Teléfonos de Profeco y la Dirección de Mercados (incluyendo el 072) para reportar irregularidades

Díaz García comentó que en algunos establecimientos colocan letreros que dicen “No nos hacemos responsables”, pero legalmente sí tienen obligaciones con los usuarios.

Incidencias en la feria pasada

Según Díaz García, en la edición anterior de la feria, las principales irregularidades detectadas no fueron robos, sino casos de sobrecupo, cobros indebidos y estacionamientos que cerraban antes del horario indicado, y aunque no hubo clausuras, se registraron 15 reportes y sanciones a establecimientos por no respetar las condiciones autorizadas.

El funcionario recordó que los horarios varían, ya que algunos estacionamientos operan hasta las 7:00 a.m., mientras que otros cierran a las 2:00 o 3:00 a.m.

“Es importante que los usuarios verifiquen los horarios en la manta informativa antes de dejar su vehículo”, enfatizó.

¿Cuáles estacionamientos entran en la categoría de feria?

Para que un estacionamiento sea considerado dentro del perímetro de la FNSM, debe ubicarse a un máximo de cinco cuadras de la zona principal, incluyendo la Isla San Marcos y la calle Carranza, por lo que espacios en calles como Madero o Cosío no entran en esta categoría y requieren un permiso especial, aunque hasta el momento no se han registrado solicitudes de estas zonas.