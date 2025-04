Adolescence —una miniserie que pretende denunciar la subcultura incel y las influencias misóginas que circulan en internet—termina por replicar las mismas conductas que aparentemente busca prevenir. En palabras de psicólogas y colectivos feministas, “esta historia reproduce estereotipos y actitudes machistas presentes en la vida real, aunque su discurso sea otro”.

“Es una serie sobre la misoginia, que también es misógina. Nunca se habla de Katie, quien es asesinada. Nunca escuchamos del impacto que este asesinato tiene en su familia. Apenas notamos el impacto en sus amigas, pero no el asombro que causa en sus demás compañeras”, apuntó en Instagram la psicóloga clínica Martha Deiros Collado.

La también autora del libro How to Be the Grown Up (Cómo ser adulto), argumentó que esta ausencia no es solo un descuido narrativo, sino que refleja un problema social más profundo.

“El antídoto contra la misoginia es la empatía, y hasta que los niños no vean a las mujeres como personas, no nos apartaremos de esto. Katie, en esta miniserie, es solo un objeto”, lamentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨Dr Martha Deiros Collado, Clinical Psychologist (@dr.martha.psychologist)



A través de su labor con escuelas, familias y organizaciones, Elika Dadsetan, directora ejecutiva de la organización Visions Inc., ha sido testigo directo de cómo la masculinidad tóxica y la manosfera se infiltran en la vida de los niños. Estas influencias, que suelen presentarse como formas de empoderamiento, en realidad se basan en el miedo, la vergüenza y la desconexión emocional.

“Los mensajes más peligrosos que absorben los jóvenes no siempre son ruidosos; son expectativas silenciosas de reprimir sentimientos, dominar a los demás y nunca mostrar vulnerabilidad. Ese silencio crea aislamiento, y este a su vez se convierte en caldo de cultivo para ideologías tóxicas“, comentó para Newsweek.

¿QUÉ DICEN LAS REDES SOBRE LA SERIE “ADOLESCENCE”?

En tanto, la colectiva feminista Las Brujas del Mar, con presencia en México, criticó que al final del cuarto capítulo parece que la víctima de la violencia feminicida ejercida contra Katie, fuera Jamie.

“Katie fue víctima de violencia sexual digital, después fue víctima de feminicidio, ¿cuál es el mensaje para nosotras? (…) Simples accesorios (en referencia a las mujeres) en cada drama masculino, que es lo más realista de toda esa miniserie llena de manipulación pública masiva donde debemos sentir algún tipo de comprensión o compasión por un joven feminicida, movido por su rampante desprecio a las mujeres, compartido por muchos otros que los sostienen y alientan”, escribió en su cuenta de Facebook la colectiva, cuya publicación suma más de 1,000 reacciones.

No obstante, los comentarios están divididos. Algunos usuarios indican que la serie sí retoma este discurso y cumple su función, mientras otros señalan la falta de cómo vivió la familia de Katie su asesinato.



“En el primer capítulo la policía dice que odia que siempre suceda eso: que a las víctimas no las nombran y todo se centra en recordar al asesino. Después la única que habla de la víctima es su mejor amiga y nos muestran el vacío que dejó en ella”, dijo una usuaria.

Por ahora Plan B Entertainment, compañía productora de Adolescence, está en conversaciones con los creadores para una segunda temporada. En contexto, la obra audiovisual aborda la subcultura incel a través de su protagonista Jamie Miller (interpretado por Owen Cooper), un adolescente de 13 años acusado del asesinato de su compañera de clase Katie Leonard. Durante la historia se revela que el menor ha sido víctima de acoso escolar y ciberacoso, siendo etiquetado despectivamente como incel por sus compañeros. Además, se mencionan conceptos como 80/20 y la “píldora negra”. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: