En un giro inesperado de su política comercial, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la reducción temporal de la mayoría de los aranceles globales, manteniendo únicamente tarifas elevadas para China. Según explicó, la decisión fue tomada “desde el corazón”.

A través de su plataforma Truth Social, Trump informó que los aranceles se reducirán al 10% para todos los países, excepto China, y durante un período de 90 días. Esta medida contrasta con las tarifas más altas que originalmente había planteado, y con la postura previa de la Casa Blanca, que aseguraba que no había planes de cambio.

President Trump on tariff pause: “We don’t want to hurt countries that don’t need to be hurt.” pic.twitter.com/TIpa3KXiWv

— CSPAN (@cspan) April 9, 2025