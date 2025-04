Puebla, Pue- Para esta temporada vacacional, el gobierno del Estado de Puebla eliminó el trámite de Pase Turístico, para los turistas nacionales e internacionales.

Beneficio para el turismo y comercio local

Según el gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta, esta medida busca facilitar el acceso y beneficiar a los poblanos en temas de comercio y hospedaje.

“Ya no hay Pase Turístico, ¿se acuerdan que antes cobraban, no? Ya no, lo eliminamos, lo erradicamos, al contrario, nosotros queremos que vengan”, declaró.