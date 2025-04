Tras meses de rumores, titulares y un silencio que solo alimentaba la incertidumbre, Leire Martínez inicia oficialmente su carrera como solista con el lanzamiento de su primera canción, “Mi nombre”. Este debut llega luego de su controvertida salida de La Oreja de Van Gogh, y representa, según sus propias palabras, un proceso “terapéutico” y necesario para cerrar una etapa de 17 años junto al grupo donostiarra.

ENCONTRAR ‘MI NOMBRE’ EN EL PRESENTE

En entrevista con El HuffPost, la artista revela que esta nueva etapa no surge como un “por fin” sino como una evolución natural:

“Yo he querido estar 17 años en un grupo bajo esa marca. […] No es un ‘por fin’, sino que ahora ya no estoy en el grupo, por lo tanto, ahora estoy sola, yo decido y hago y deshago lo que sea”.

La canción, profundamente emocional, nace tras un periodo de introspección:

“Cuando me senté a escribir y probarme, me di cuenta de que me ha costado mucho conectar con cualquier otra emoción que no fuera el dolor […] Esta canción nace precisamente de eso, de darle lugar a esa emoción porque además me he dado cuenta de que para mí ha sido al final terapéutico hacerlo”.

SABÍA CUANDO TERMINARÍA SU CICLO EN LODVG

Leire se refiere con honestidad al proceso de su salida de La Oreja de Van Gogh, oficializada el 14 de octubre de 2024 con un comunicado unilateral del grupo. Sin embargo, ella ya lo intuía días antes:

“El 7 de octubre en Zaragoza, durante las fiestas del Pilar, ya intuía que iba a ser el último concierto con La Oreja”.

La artista ha manifestado sentirse “dolida” y “enfadada” por cómo se gestionó la noticia. A pesar de ello, remarca:

“Estoy superorgullosa de todo lo que he vivido con La Oreja”.

EL RUMOR DEL REGRESO DE AMAIA

Desde que se anunció su salida, las redes y medios han alimentado rumores sobre un posible regreso de Amaia Montero. Leire, con serenidad, responde que ha aprendido a protegerse:

“A mí no me hace bien estar leyendo redes sociales todo el tiempo ni estar siguiendo la noticia ni los hilos. […] Me he protegido y he tirado de las herramientas que me ayudan a conciliar, que es la terapia”.

Sobre los intentos de confrontarla con su predecesora, reflexiona:

“Sí puede tener ramalazos machistas. Pero creo que el machismo no es el único problema que tenemos como sociedad […] vivimos en una sociedad que se alimenta del dolor”.

RECONOCE SUS ÉXITOS PASADOS Y LO QUE VIENE

Pese a su nueva etapa, Martínez confirma que seguirá interpretando clásicos de La Oreja de Van Gogh:

“Claro que sí, y agradezco que me incluyas”.

Entre sus temas más significativos, destaca:

“Jueves va a ser una canción muy importante en mi vida siempre, El último vals, Muñeca de trapo. […] Rosas era una canción que me costaba mucho cantar, pero con la que me he reconciliado con los años”.

En la entrevista reconoció el legado de Montero en la banda y en la música en español: “Fíjate que Rosas era una canción que cuando yo entré al grupo me costaba mucho cantar porque siempre he sentido que era una de las canciones más representativas de Amaia”.

Se estima que Leire Martínez vendió más de un millón de copias con La Oreja de Van Gogh. Además acumulando éxitos que se volvieron emblemáticos para la banda y que fueron arropados por el cancionero hispanoamericano.

Leire revela que antes de unirse a la banda, tuvo un intento de proyecto musical junto a David Feito de El Sueño de Morfeo:

“Estuve inmersa en un proceso de creación y de composición […] Hicimos una maqueta que no vio la luz porque La Oreja apareció en mi camino”.

Lejos de renegar de su pasado, Leire responde con orgullo:

“¿Pesarme? No, para nada. Para mí son galones. Estoy superorgullosa de haber pasado por La Oreja y de todo lo que he vivido”.

EL SONIDO DE EUSKADI EN SU NUEVA ETAPA

La cantante ha interpretado en euskera en varias ocasiones, y confirma que su nuevo proyecto también incluirá temas en este idioma:

“Tiene mucho que ver con reivindicarme a mí, yo soy eso también. Para mí tiene un espacio muy importante en mi vida por quién soy, mi identidad”.

Con “Mi nombre”, Leire Martínez no solo abre un nuevo capítulo artístico, sino que también se reafirma como una voz propia en la música española. Una artista que, lejos de romper con su pasado, lo honra mientras se construye un camino nuevo, íntimo y personal. N

