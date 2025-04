El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) realizará patrullajes y recibirá reportes de la ciudadanía por presuntos casos de desperdicio de agua durante el sábado de Gloria, confirmó el titular de la instancia municipal, Jesus Vallín Contreras.

Para el director de MIAA, la población de Aguascalientes ha mejorado su comportamiento respecto al tema, pues ya es poco común que se tengan reportes por desperdicio de agua, sin embargo, esto podría cambiar con la tradición católica de mojarse en esta fecha.

“Tenemos un departamento que llamamos ‘la inspectoría’ y tenemos un número para poder reportar el desperdicio de agua. El año pasado nos preparamos, pero fue muy grato que no hubo casos de gente que estuviera tirando agua el sábado de gloria; yo creo que eso habla de la cultura que tenemos de sí saber tomar el agua” comentó.

En caso de que se detecten estas prácticas, se prevén importantes multas para los infractores por sus afectaciones al medioambiente. Se espera que “la policía del agua” no tenga que recurrir a este recurso, al igual que el año pasado.

“Las multas son de hasta 7 mil pesos si mal no recuerdo, dependiendo de las condiciones en las que se presente el ilícito. No podemos tener un vigilante atrás de cualquier habitante, pero en los patrullajes que hicimos no tuvimos y ahí nos ayudó mucho la ciudadanía y la misma policía con las denuncias” advirtió.