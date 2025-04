Puebla, Pue. Desde el Congreso local, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Manuel Viveros Narciso confirmó que no han llegado reportes sobre la venta de comida chatarra de forma clandestina al interior de las escuelas, como lo acusa la diputada Nay Salvatori.

Tras concluir el 5º Foro por la Construcción para una Convivencia Escolar Sana e Integral que realiza la LXII Legislatura, Manuel Viveros Narciso insistió que tampoco se ha registrado algún problema de desacato por parte de las instituciones educativas.

En las últimas horas, diputada local por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Nay Salvatori, acusó que los padres de familia están permitiendo que sus hijos sean los que vendan esta comida chatarra a escondidas, incluso advirtió que los menores con ese comportamiento serán futuros infractores y hasta extorsionadores.

Manuel Viveros Narciso dijo, que para evitar esos problemas, en caso de que sea verdad, se está hablando con los padres de familia para que presten atención a la conducta de sus hijos.

Indicó el encargado de la Educación en el estado, que aún no se tiene un número de escuelas que han acatado esta disposición de evitar la venta de comida chatarra en las cooperativas escolares.

Trafico de dulces en las escuelas y no es broma: Salvatory

La diputada local de Morena, Nay Salvatori acusó que alumnos al interior de las escuelas están vendiendo dulces o comida chatarra de forma clandestina, pero con apoyo de sus propios padres.

“Yo no lo veo como un emprendimiento, lo veo como un desacato y veo a ese niño como un futuro extorsionador, un futuro transa, el que no transa no avanza, no entiendo como papá o mamá le aplaudes a tu hijo algo que es ilegal, y te parezca divertido porque dices, sólo son dulces”, dijo Nay Salvatori.

La congresista descalificó el mensaje que los padres de familia que permiten e incitan a la venta de comida chatarra al interior de las escuelas donde la propia presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo lo ha prohibido, de que:

Puede evadir la ley; está lucrando con temas de salud, cuando las cifras por consumo de azúcar –dulces- en menores de edad son impresionantes, que deja diabetes infantil, gente hipertensa y con problemas de hígado y riñones.