Este viernes 11 de abril arranca la edición 2025 de Coachella, el icónico festival musical que reúne a los mayores exponentes del pop, hip hop, electrónica y música alternativa a nivel mundial. Como es tradición, se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, durante dos fines de semana consecutivos: del 11 al 13 de abril y del 18 al 20 de abril.

La cartelera de este año está encabezada por tres gigantes de la música internacional: Lady Gaga, Green Day y Post Malone. Gaga regresa al escenario principal después de su aclamada participación en 2017, ahora con su nuevo álbum Mayhem.

Otros artistas destacados que integran el lineup oficial de Coachella 2025 incluyen:

Don’t have to guess where we’ll be Saturday night 🍏🌵💚 pic.twitter.com/MBruhrd7LT

— Coachella (@coachella) January 7, 2025