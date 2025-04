En nuestra sociedad, ser madre ya implica una carga emocional, física y social significativa. Pero ser madre de un niño con una discapacidad permanente implica vivir en una constante resistencia. No solo contra los miedos personales, sino también contra instituciones ciegas, políticas simuladas y una cultura que continúa viendo la discapacidad desde una óptica asistencialista y capacitista.

Las madres de niños con discapacidad permanente cargan con un miedo profundo: ¿quién cuidará de mi hijo cuando yo ya no esté? Este temor no es gratuito ni irracional. Surge porque el entorno que debería garantizar derechos, inclusión y autonomía, simplemente no está diseñado para ello. Las políticas públicas, aunque aparentemente inclusivas, están atravesadas por una simulación peligrosa. Se promulgan leyes, se crean programas, se celebran “días de la discapacidad”, pero en la realidad cotidiana, estas madres enfrentan trámites interminables, falta de acceso a servicios adecuados, y una profunda indiferencia institucional.

Según el INEGI (2020), en México hay más de 20 millones de personas con alguna limitación funcional, y cerca de 500,000 niñas y niños viven con una discapacidad permanente. Sin embargo, menos del 30% accede a servicios de salud especializados y solo 1 de cada 10 asiste a una escuela con infraestructura y personal capacitado para atender sus necesidades. Esta brecha en el acceso constituye una violación directa al Artículo 24 de la CDPD, que establece el derecho de las personas con discapacidad a la educación inclusiva en todos los niveles, sin discriminación.

Las barreras no son solo físicas, son también estructurales y simbólicas. El modelo médico- rehabilitador sigue siendo el enfoque predominante en la atención gubernamental a la discapacidad: la discapacidad es vista como una “enfermedad” que debe ser “curada” o “mejorada”, en lugar de reconocer la diversidad funcional como una forma legítima de ser en el mundo. Esta perspectiva excluye, infantiliza y medicaliza a los niños con discapacidad, perpetuando una lógica asistencialista en lugar de un enfoque social de derechos humanos que promueva la autonomía y el respeto a su individualidad.

La CDPD, en su Artículo 3, defiende el respeto por la dignidad inherente, la autonomía individual —incluida la libertad de tomar decisiones—, y la no discriminación. Estos principios se ven violentados cuando los sistemas de salud, educación y bienestar social continúan operando bajo paradigmas de caridad o compasión, en vez de estructuras de justicia.