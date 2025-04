La empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos (creador de Amazon), Blue Origin, se prepara para una misión espacial exclusivamente compuesta por mujeres. Entre las tripulantes destaca la cantante estadounidense Katy Perry, así como la periodista y comprometida de Bezzos, Lauren Sánchez, pero ¿quién más viajará al espacio?

De acuerdo con Elle —que llevó en portada digital a las seis futuras tripulantes—, el lanzamiento está programado para el próximo 14 de abril a través del cohete New Shepard, que despegará en el Sitio de Lanzamiento Uno en el oeste de Texas, Estados Unidos. Aunque el vuelo durará alrededor de 11 minutos, será una misión histórica; se trata de la primera vez, desde 1963, que una tripulación femenina viaja al espacio.

El cohete alcanzará una altitud de 104 kilómetros sobre la Tierra. Si bien no entrará en órbita, superará la línea de Kárman (100 kilómetros), el límite internacionalmente reconocido entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior.

“El vuelo NS-31, programado para despegar el 14 de abril, es la primera tripulación compuesta exclusivamente por mujeres desde el vuelo espacial en solitario de la astronauta rusa Valentina Tereshkova en 1963. También estará entre el grupo de mujeres más diverso que haya ido al espacio a la vez”, refiere la revista en Instagram, en una colaboración con Lauren Sánchez, quien dirigirá la misión, y Blue Origin.

“SI ALGUIEN ME HUBIERA DICHO QUE ALGÚN DÍA PODRÍA IR AL ESPACIO, ME HABRÍA REÍDO”

La expedición será el undécimo vuelo tripulado del programa New Shepard y el trigésimo primero en la historia de la iniciativa. “Si alguien me hubiera dicho que algún día podría ir al espacio, me habría reído. No puedo creer que esté sucediendo”, comentó hace unos días Sánchez, también galardonada con un premio Emmy y autora de best sellers en The New York Times.

La tripulación, según la empresa, se compone por figuras destacadas por su lucha a favor de la equidad de género y su impacto en diversos sectores como el periodismo, la exploración espacial y las industrias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

KATY PERRY NO VIAJA SOLA AL ESPACIO: LOS PERFILES DE LAS CINCO MUJERES TRIPULANTES

Los rostros de la misión NS-31 son:

Amanda Nguyen: es una reconocida investigadora bioastronáutica y defensora de sobrevivientes de violencia sexual. Nguyen ha realizado investigaciones en la NASA, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Instituto Internacional de Ciencias Astronáuticas. Además, colaboró en la última misión del transbordador STS-135 y en el proyecto Kepler de la NASA.

Aisha Bowe: es una exinvestigadora de cohetes de la NASA y promotora de la educación en STEM a nivel global, según Wired. Asimismo, es directora ejecutiva de STEMBoard, una firma de ingeniería, y fundadora de Limgo, una empresa de tecnología educativa que busca dotar a un millón de estudiantes con habilidades tecnológicas esenciales.

Gayle King: es copresentadora de CBS Morning y editora general de Oprah Dailey. Además de ser presentadora del programa “Gayle King in the House” en SiriusXM Radio.

Kerianne Flynn: es una productora de películas independientes. En la última década se ha enfocado en el fortalecimiento comunitario con su participación en las organizaciones sin fines de lucro The Allen-Stevenson School, The High Line y Hudson River Park.

Lauren Sánchez: nacida en Albuquerque, Nuevo México, es una periodista y reporteara que actualmente está comprometida con Jeff Bezos. En 2024 lanzó su primer libro infantil, La mosca que voló al espacio, que se convirtió en un éxito de ventas del New York Times.

Katy Perry: es una cantante y compositora estadounidense que se hizo mundialmente conocida en 2008 por su sencillo "I Kissed a Girl". Además, es reconocida por ser embajadora de buena voluntad de Unicef.