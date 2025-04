La digitalización y el auge de las fintech han ampliado el acceso a los servicios financieros en el país. Sin embargo, abrir una cuenta o descargar una aplicación no garantiza que las personas realmente adopten estos servicios. El estudio “Descifrando la digitalización financiera”, desarrollado por Gerundio, revela que el mayor reto no es su acceso, sino la falta de confianza y educación (inclusión) financiera.

Aunque el 68 por ciento de los adultos en México tiene al menos un producto financiero (CNBV, 2023), 60 por ciento todavía prefiere el uso del efectivo por miedo al fraude o por desconocimiento del sistema (Banco de México, 2022). Un caso que ejemplifica el punto anterior, es el de María Idalia Mastache que tras dejar de utilizar una cuenta bancaria que tenía con fines de nómina, nunca fue informada de los costos por manejo de cuenta. Confiaba en que sus ahorros seguían ahí, pero al regresar por ellos, descubrió no solo que ya no tenía dinero, sino que había acumulado una deuda de tres mil pesos.

“Me hicieron un depósito de 5,000 pesos. Cuando regresé por ellos, me dijeron que debía dinero porque no cancelé la cuenta. Me quitaron mis 5,000 y les debía 3,000 más. Ya ni la cancelé. Les dejé su cuenta y dije: ahí ya no”, relata.