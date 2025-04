Puebla, Pue. La empresa Agua de Puebla se comprometió a que, en julio o agosto, ya no tendrían que existir fallas en la distribución del vital líquido, porque, se volverá más eficiente en atender todos los reclamos, según lo informó el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib.

“Hemos tenido una buena relación, se están resolviendo muchos temas, tenemos garantizado que para julio, agosto, fue lo que nos dijo la concesión, todos los problemas de agua estarán resueltos, estamos verificando, por eso tenemos estás juntas para ir viendo”, declaró.

El alcalde comentó que, con la llegada de Jordi Bosch Bragado como el nuevo director general de Agua de Puebla, se definieron estrategias nuevas para atender los reclamos de la ciudadanía poblana, por ello, habrá una atención más personalizada.

“Las tareas que se dejan no son a largo plazo, son cada ocho días para poder verificar que se cumpla, y las que no se cumplieron, el por qué no, y el plazo para resolver”, acotó.

Coordinación institucional

El presidente municipal, dijo que todos los miércoles por la tarde, tienen reunión con Agua de Puebla, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE), para atender este tema.

“Nos reunimos todos los miércoles a las cinco de la tarde, está obviamente Agua de Puebla, está CEAS del Estado, está Soapap, está el municipio y estamos por incluir a la Comisión Nacional de Agua, nos estamos repartiendo las tareas”, dijo.