La primera vez que Luis lloró fue también la última vez que alguien lo vio hacerlo. Tenía diez años, los nudillos raspados y una mirada que, desde entonces, aprendió a bajar al suelo. Fue en uno de esos veranos calurosos y polvorientos en casa de los abuelos, donde los niños no descansaban, sino que “se formaban”. Cada quien tenía que ganarse el plato de comida haciendo algo: barrer el patio, lavar autos, cargar bultos en el almacén.

A Luis le tocó el taller de herrería, como su papá.

“Pa’ que se le vaya quitando lo flojo”, dijo su padre ese día, como quien receta castigo en vez de medicina. Lo dijo sin mirarlo, con el ceño fruncido y esa manera brusca de quien fue criado para endurecer antes que amar. Como si la infancia fuera algo que había que arrancarse de encima cuanto antes, a punta de sudor y silencio.

Luis se cortó la mano con una lámina oxidada. La sangre le escurría entre los dedos, y su amigo —quien años después contaría esta historia— corrió a buscar una toalla. Cuando el padre llegó, no hubo consuelo. Solo una frase que pesó más que el corte: “Eso te pasa por no hacer las cosas bien.”

Luis no lloró por el dolor. Lloró por la vergüenza. Por haber fallado. Por haber sido visto vulnerable frente al hombre que más deseaba que lo reconociera.

Y luego, como dictan los mandatos no escritos de la masculinidad, se limpió el rostro con el dorso de la mano, rápido, como si las lágrimas le restaran valor.

Desde entonces, nunca más volvió a quebrarse frente a alguien.

Luis creció rápido, como crecen los hombres que no pueden detenerse a sentir. A los quince ya sabía soldar, manejar, cargar culpas sin nombre. Contestaba con portazos, aprendía a los gritos, caminaba con una rabia muda que lo empujaba y lo protegía al mismo tiempo.

Reía fácil, sí. Pero también explotaba con la misma facilidad.

A veces, camino al kiosko, decía cosas como quien lanza piedras al río para no escucharse: que su mamá lloraba encerrada en el baño, que su papá nunca lo había abrazado desde que era niño, que soñaba con irse muy lejos y no volver jamás.

Su amigo lo escuchaba, sin saber qué decir. Nadie les enseñó a hablar de eso. Solo sabían empujarse con el hombro, decir “ya fue” y tragarse lo que dolía.

Años después, ya adulto, Luis escribió un mensaje en la madrugada. Tenía dos hijos. Estaba medio ebrio. Decía que no sabía cómo hablar con su hijo adolescente.

“Me gana. Me rebasa. No quiero ser como mi jefe, pero me sale igualito.”

Después quedó en visto. Y al día siguiente, silencio.

Hay heridas que se heredan sin querer. Y duelen más cuando no se nombran.

El problema no es solo que a muchos hombres se les enseñó a callar. Es que nadie les enseñó qué hacer con lo que sentían. Cómo decir “me duele”, “me da miedo”, “no sé hacerlo mejor”. Como escribió bell hooks en El deseo de cambiar, “la mayoría de los hombres no son emocionalmente analfabetos por elección. Lo son porque nunca se les permitió aprender otro lenguaje.”

Y no se trata de justificar. Pero sí de comprender.

Comprender cómo esos silencios, si no se rompen, se transforman en gritos, golpes, en una incapacidad casi genética para conectar.

La masculinidad que no se cuestiona no solo duele: enferma.

Ese verano, Luis aprendió que llorar estaba prohibido.

Y su amigo, el que lo vio sangrar y no pudo decir nada, también dejó de llorar ese mismo día. Como si aguantar fuera una medalla. Como si resistir, sin mostrar fisuras, lo hiciera más hombre.

Hoy, muchos años después, él escribe esto sabiendo que hay veranos que no deben repetirse.

Que criar hijos no debería ser una guerra. Que amar no tiene por qué doler.

Y que, si algo debe quebrarse primero para romper el ciclo, tal vez tenga que ser el silencio